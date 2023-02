Masopustní veselí vypukne o víkendu v Opolánkách, Pístech, Strakách i Nymburce

Vyvrcholení masopustního období vychází na nadcházející víkend. To se v našem regionu uskuteční nejvíce klasických masopustů. Už to nebude pouze výsadou menších obcí, jako tomu bývalo ještě před několika lety. Kromě nich se totiž dal do pořádání masopustu také Nymburk, kde se letošní oslavy uskuteční v neděli 19. února.

Z masopustu v Dobšicích. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický