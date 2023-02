Masopust, ostatky, fašank! Po roce je to opět tady. Do ulic na vesnicích vyrazí v polovině února houfy pestrobarevných masek. Fantazii se při výběru kostýmů nebo při jejich nákupu meze nekladou. Kostlivci, vodníci, doktoři, řezníci a různá zvířata. Umí někdo na kytaru nebo harmoniku? Výborně! A když ne, nevadí. Hudebníky hravě nahradí procesí řehtačkami, frkačkami nebo ozembouchy. Není to trapné takto blbnout v 21. století? Masopust je přece dávno přežitek ne, a zašlé vzpomínky našich dědečků a babiček.

Jan CharvátZdroj: Deník / Redakce

Kdepak! Podobné akce jsou naopak lahodným životabudičem ve veřejném prostoru a obzvlášť na vesnicích, kde mladí často utíkají za lepším do měst. Pokud se je podaří do tamního dění zapojit, je šance, že tradice přežijí. A netýká se to jen masopustů.

Průvod masek i frgály: jihem Moravy protančil masopustní rej, podívejte se

Jak se říká, legrace musí být i kdyby na chleba nebylo. Proč se bezduše válet na gauči před televizorem a sledovat plytké nekonečné seriály nebo žvanění politiků. Nebo bloumat o víkendech po nákupních centrech? Vždyť se stačí domluvit s partou kamarádů, vzít děti a společně se pobavit v místě, kde žiju. A něco udělat pro druhé. Na řadě míst to podobně funguje léta. Naštěstí. Palec nahoru za to, protože současná hektická doba podobným kratochvílím zrovna nepřeje. Každý má svých starostí ať už v zaměstnání nebo doma více než dost. Ale možná právě proto by se člověk měl snažit alespoň na chvíli z toho bláznivého kolotoče vypadnout!