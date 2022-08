„Vojta Dyk ráno téměř přišel o hlas, není schopen zpívat. Celý den jsme situaci řešili a připravili jsme náhradní program,“ řekl po deváté hodině z pódia moderátor festivalu Miloš Pokorný. Nakonec vystoupili známí DJ ´s en.dru společně s Honzou Hovorkou. Party pak dohrál DJ Akvaman. Vstupenky na Tros Discotequos zůstávají v platnosti a trojice by měla vystoupit jako hlavní program příštího ročníku Soundtracku. Vrchol letošního festivalu by měl přijít v sobotu večer při projekci bondovky The Skyfall s živým hudebním doprovodem.