Zpřístupněn byl měšťanský renesanční dům na náměstí Přemyslovců, v němž od časů první republiky až donedávna sídlila lékárna. Nyní se v něm zabydlela jedna z bank. Unikátní je především zachovalý renesanční strop, jehož stáří se odhaduje na 400 let. „I po dobu otevření lékárny byl volně k vidění, ale byl zaprášený a málokdo k němu zvedl hlavu. Letos na jaře prošel po dobu dvou měsíců restaurátorskými pracemi a je takto perfektně zachovalý,“ vysvětlovala průvodkyně.

Prohlédnout si bylo možné i skautskou vilu Tortuga na Zálabí. V místnostech byly k vidění skautské kroniky i dokumenty z historie budovy postavené v roce 1930. Vila rodiny Rumlových sloužila skautům už za druhé světové války a vzkvétala až do událostí kolem února 1948. Pak stát vilu rodině vyvlastnil, její členové emigrovali a tehdejší komunistická zlovůle umožnila bezdomovcům dům vyrabovat a zdevastovat. Když paní Rumlová vstoupila po Sametové revoluci do vily, ta byla zpustošena. Nicméně došlo k zásadní rekonstrukci a rodina v půli 90. let věnovala vilu skautům, kteří ji užívají dodnes.

Při prohlídce byl zajímavý pohled i z oken v podkroví. Například z modrého pokoje se skýtá úchvatný výhled na pivovar. Výhled z výšky na město byl možný tradičně z vodárny nebo z věže na místním gymnáziu.

Dny evropského dědictví probíhaly také v sousedních Poděbradech, kde bylo možné se na prohlídku některých památek či koncerty možné vypravit v průběhu celého týdne.