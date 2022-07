Elvis Presley žije! Král rock&rollu roztančil poděbradskou kolonádu

Obě hry zde zaujaly diváky i lektorský sbor. Z Volyně si libičtí ochotníci kromě doporučení do hlavního programu Jiráskova Hronova odvezli pět čestných uznání. Jmenovitě Barbora Vaňková a Tomáš Čivrný je získali za herecké výkony v inscenaci Vernisáž. Stejné pocty se dočkal i realizační tým uvedené aktovky. V komedii Popel a pálenka byla za herecké výkony udělena čestná uznání Marcele Hlávkové a Heleně Vondruškové. Cena za herecký výkon v této hře patří Jaroslavu Vondruškovi a další cenu obdržela Helena Vondrušková s Helenou Grunclovou za kostýmy do komedie Popel a pálenka.

„Podle mnohého a vesměs velice příznivého ohlasu soudíme, že se nabídnuté inscenace líbily. Festival ve Volyni je soustředěn do jednoho místa, lidé se tu stále potkávají a diskutují. Velmi nám to připomnělo atmosféru libické přehlídky FEMAD. Potom by se ještě mohlo dlouho mluvit o úžasném diváckém zájmu. Volyňský divadelní svátek trvá osm dnů a hlediště bylo vždy téměř plné. Mohu za celý soubor říci, že se nám tam hrálo opravdu moc dobře. Rádi bychom každého pozvali na 92. ročník Jiráskova Hronova, což je Celostátní mezidruhová přehlídka amatérského divadla s mezinárodní účastí. Vojan zde ve středu 3. srpna uvede Vernisáž, Popel a pálenka je na programu v pátek 5. srpna, “ vysvětlila za libický divadelní spolek Vojan Helena Vondrušková.