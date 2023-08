/FOTO, VIDEO/ Pro milovníky žánru drum & bass se chystá největší svátek roku. Na milovickém letišti 3. srpna začíná Let It Roll, festival označovaný za největší na světě svého druhu.

Hudební festival Let It Roll na letišti v Milovicích

Do sobotního večera se na letišti vystřídá 240 umělců, z toho 150 zahraničních. Očekává se příjezd desítek tisíc fanoušků, přičemž dorazí hudební příznivci z celé planety. Některé typy vstupenek jsou už vyprodané, pořadatelé hlásí poslední volná místa. A to i přesto, že dvoudenní vstupenka stojí 3 500 korun, jednodenní pak 2 200 korun. Hodnota vstupenky je ale vyvážena množstvím kvalitních umělců a dalších atrakcí, které na příchozí čekají. Více informací a kompletní program najdete ZDE.

Let It Roll 2022:

Hlavní scéna jako obvykle nabídne vystoupení těch největších hvězd. Její finální podoba bude odhalena až na festivalu, už teď je ale známé alespoň její jméno pro letošní ročník - Citadel. Je také silně spjatá jak s další kapitolou festivalového příběhu, tak s tradiční Opening Ceremony - audiovizuální show, která patří k tradičním vrcholům celého festivalu. V letošním roce se na tvorbě hudebního doprovodu k ní podílí nejsilnější sestava umělců v dosavadní historii, kterou se podařilo dát dohromady pod záštitou značky MODUS - Camo & Krooked & Mefjus, Annix, Kimyan Law, RageMode, Rido a Synergy. Vizuální část show pak dává dohromady zkušený tým profesionálů, ke kterému se pro letošní ročník připojil i jeden z nejúspěšnějších českých tvůrců digitálního umění, Filip Hodas.

Let It Roll 2021:

Druhá největší scéna také zažije svou festivalovou premiéru. Terra se v základní podobě ukázala už na letošním ročníku Let It Roll Winter, v létě se ale návštěvníci mohou těšit na její vylepšenou verzi. Různá vylepšení čekají i na scény, které fanoušci znají z předchozího ročníku festivalu - obří šapitó Eve’s Sanctum, otevřená Renegade a především lokálním umělcům věnovaný stan Storm. Oproti loňskému ročníku pak přibývá jedna zbrusu nová scéna, šapitó Botanica. V neposlední řadě se letos na festival po vynucené pauze vrací také proslulý Let It Roll bus a s ním i oblíbené Bus Parties, které se festivalu během několika dnů od zveřejnění podařilo kompletně vyprodat. K dispozici jsou tak ještě poslední celofestivalové vstupenky, a také jednodenní vstupenky na pátek i na sobotu.

Zdroj: Deník/Michal BílekLet It Roll je největší drum & bassový festival na světě. Na české taneční scéně se pojem Let It Roll objevil již v roce 2002. Let It Roll začínal jako série klubových akcí a následně se konal v pražských továrních halách, které se rychle staly nejnavštěvovanějšími drum and bassovými akcemi v České republice. V roce 2008 se organizátoři rozhodli vedle zimní edice halových akcí uspořádat i letní open air festival. Festival Let It Roll se už od začátku odlišoval od jiných festivalů originálním designem pódií, jejichž vzhled se pravidelně obměňuje a dokresluje tak unikátní atmosféru festivalu. (zdroj: Wikipedie)