/FOTOGALERIE/ Městské kulturní centrum Poděbrady ve spolupráci Polabským muzeem připravuje výstavu, která připomene 550. výročí úmrtí krále Jiřího z Poděbrad. Expozice sestavená z velkých panelů bude umístěna přímo na lázeňské kolonádě.

Pomník Jiřího z Poděbrad na východní straně Jiřího náměstí v Poděbradech. | Foto: Milan Čejka

„Výstavu chceme zahájit v neděli 21. března v 15 hodin u Kongresového centra. Expozice se pokusí se zmapovat život, rodinné zázemí a vládu tohoto významného českého panovníka v historických a politických souvislostech. Zájemci si ji mohou prohlížet zhruba měsíc, tedy do konce dubna, kdy se připomíná 601. výročí králova narození. Jiřík pocházel z rodu pánů z Kunštátu a bezpochyby patří k nejvýraznějším osobnostem české historie. Jako jediný Čech se dokázal vklínit do posloupnosti dynastických vládců zemí Koruny české, a to i přes jednoznačný handicap svého neurozeného původu. Tento realistický, pragmatický, bystrý a činorodý panovník umožnil za své vlády relativně poklidné soužití katolíků a kališníků, což byl na tehdejší dobu zcela ojedinělá záležitost. Jeho vize vytvoření mezinárodní aliance zajišťující mírové soužití evropských národů předběhla svou dobu o více než půl tisíciletí. Na mimořádnosti této myšlenky nic neubírá ani skutečnost, že v 15. století nebyla pochopena a většina ostatních evropských panovníků ji odmítla,“ uvedla ředitelka MKC Lucie Kurková.