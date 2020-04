Kvůli omezením se neuskuteční ani Hrabalovo Kersko

Setkání přátel tvorby Bohumila Hrabala, osobností, které si ve filmech podle jeho předlohy zahrály a také příznivců z řad veřejnosti. To je každoroční květnové setkání Hrabalovo Kersko, které se pravidelně koná na zahradě Lesního ateliéru Kuba v Kersku. To platilo až do letoška, kdy chystaný ročník pořadatelé musí z pochopitelných důvodů zrušit. Letošní už 22. ročník se měl konat v sobotu 23. května.

Snímky z Hrabalova Kerska, kterého se účastnili i herec Pavel Nový a zpěvačka Tonya Graves. | Foto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický