/VIDEO/ Houpací koně. Tak se jmenuje písnička, kterou nazpívala řada umělců vystupujících pro děti. V klipu účinkují dětská kapela Čiperkové, Krejčík Honza, Pískomil se vrací, slovenští Paci Pac, Zdeněk Polach s Matýskem, Lumpína, princezna Áňa, princ Pó a pes Barney, a nový dětský projekt Prťáci.

Krejčík Honza při vystoupení na nymburském náměstí. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

Nápad vznikl v hlavě Krejčíka Honzy, který pro děti tvoří už 14 let, k písničce složil také hudbu. Text napsal nymburský básník a novinář Jiří Teper. „Byl to nápad, který jsme rozvíjeli a já jsem moc rád, že se nám podařilo dát dohromady partu skvělých lidí, profesionálů. Natáčení bylo veselé, ale znáte to, když se točí s dětmi a zvířátko nakonec. Pes skákal, když neměl, a když měl, tak spal, děti křičely, když neměly, a když měly, tak byly na mobilech a mně ruplo v zádech. Jak říkám, bylo to veselé,“ řekl autor projektu Krejčík Honza alias Jan Vávra.