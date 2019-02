Poděbrady, Praha – Pořadatelé prestižního festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack zřejmě dostanou od poděbradské radnice a Středočeského kraje stejnou podporu, jako v loňském roce. Dohromady 6 milionů korun.

U příspěvku od poděbradské radnice je to již 14 dnů jasné. Zastupitelé na svém jednání schválili dotaci pro projekt ve výši 2 miliony korun. Nyní podporu 4 milionů korun doporučili krajští radní, schválit by to měli v brzké době i zastupitelé. „Festival Soundtrack je skvělou propagací našeho regionu a je to i podpora kultury a kulturního dění mimo Prahu. Svým rozsahem a obsahovou náplní se vyrovná obdobným festivalům pořádaným v zahraničí. Akce rok od roku přitahuje větší počet návštěvníků a její situování do lázeňského města je úžasné. Lázeňství má v Poděbradech už mnohaletou tradici a tímto výjimečným projektem ji chceme podpořit,“ uvedla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Stejné sumy poskytlo město i kraj v loňském roce. Pořadatelé festivalu uvádí loňský celkový rozpočet ve výši 21,9 milionů korun. Hlavním zdrojem příjmů byli partneři festivalu, kteří dodali 10,9 milionů korun. Na vstupném se vybralo 3 miliony korun. Do festivalové kasy podle oficiálního rozpočtu přispěl i sám pořadatel, a to částkou téměř 2 miliony korun. Rozpočet festivalu tak byl vyrovnaný.

Prezident festivalu a známý hudebník Michal Dvořák už odhalil některé hvězdy nadcházejícího třetího ročníku, který se bude konat od 29. srpna do 1. září. Přehlídku odstartuje světová premiéra koncertního provedení filmu Šakalí léta s velkoformátovou projekcí pod vedením samotného autora hudby Ivana Hlase. Na tento otevírací koncert už pořadatelé také spustili předprodej vstupenek. Jsou v ceně 690 korun do sektoru A nebo 490 korun do sektoru B. Originální projekt se uskuteční v obřím stanu pro tisíce lidí, který stejně jako loni vyroste na louce u Jezera.

„Osvědčený realizační tým, který stál za letošním úspěšným koncertem Čechomoru s filmem Rok ďábla, dává tušit, že půjde o nevšední zážitek, jenž rozhodně chce zažít,“ lákají pořadatelé k návštěvě úvodního koncertu s filmovou projekcí, který se uskuteční 30. srpna od 20 hodin.

Na jednom pódiu se tak mohou sejít herečtí představitelé hlavních rolí spolu se svými zpívanými hlasy. Snímek z roku 1993 získal hned 4 České lvy – za Nejlepší film, režii, hlavního herce (Josef Abrhám) a především také za Nejlepší hudbu.

Doslova světovým tahákem pak bude film Gladiátor, který se představí za doprovodu velkého symfonického orchestru a velkého smíšeného sboru.

Čtyřdenní Mezinárodní festival Soundtrack Poděbrady je jedinečný nejen svým zaměřením na filmovou hudbu, ale také orientací na nové formy umění, multimédia a nejmodernější technologie, proměňující pasivní poslech v interaktivní zážitek. Je určen všem generacím a každý tu nalezne svůj žánr. Některé programy jsou navíc veřejnosti přístupné zcela zdarma. V minulých letech přijelo na Soundtrack do Poděbrad dohromady přes 75 tisíc návštěvníků všech generací. Snahou pořadatele je představit všechny odstíny filmové a obdobné hudby a ukázat silnou vazbu obrazu právě na hudební doprovod.