Pořadatelé připravili pro účastníky relax zónu, parkování zdarma téměř až u hudebního pódia. „Před stage je travnatá plocha, takže deky s sebou. Místa je dost, každý si najde svůj flíček. Areál bude připraven na to, abyste tu měli tu nejlepší festivalovou pohodu,“ vzkazuje za pořadatele Martin Pelichovský.

Den piva v Nymburce klepe na dveře. Chybět nebude ani soutěž v pití tupláků

Hudební program odstartuje od 13 hodin prakticky domácí kapela Flat Fly. Pak se budou střídat Crossband, Brutus, E!E, Rimortis, Dangar Six a Diesel. Hlavní hvězdou večera by měla být brněnská rebelka Mucha, jejíž vystoupení je plánováno od 23.15. Po půlnoci bude následovat v backstage noční after party. Osvěžit se bude možné devíti druhy piva ze tří menších pivovarů.