Více než padesátka členů a členek orchestru nabídla v sobotu 7. prosince posluchačům repertoár mnoha hudebních žánrů. Zazněly ukázky od klasické dechovky, přes populární a taneční hudbu k muzikálové tvorbě. Zájem o koncert byl obrovský, protože sál libického kulturního domu doslova praskal ve švech. A reakce posluchačů byly velice vstřícné, což se často projevilo sborovým zpěvem a mohutným vděčným potleskem. Ten závěrečný nebral konce, takže následovalo několik přídavků, nechyběla Libická polka, kterou složil kapelník a dirigent Petr Stříška, text napsal Slávek Ostrezí. Zkrátka skvělý hudební zážitek. „V Libici hrajeme vždycky moc rádi, naposledy před šesti lety. Jednak se vracím do svého rodiště a vždy zde najdeme skvělé prostředí. Náš koncert je vlastně upřímnou gratulací k padesátinám divadelního spolku Vojan, ochotníci zaslouží náš velký obdiv. Věřím, že zde nejsme naposledy, rádi opět přijedeme,“ uvedl Petr Stříška.

O den později byla na programu pohádka Vlastimila Pešky s názvem Komedie o narození Ježíška aneb Betlém. Do Libice ji přivezlo Divadelní studio D3 Karlovy Vary. Děti a rodiče zaplnili sál do posledního místečka a zhlédli půvabnou vánoční hru, ve které se nejen hrálo a zpívalo, ale i koledovalo. Do klasického příběhu o narození Ježíška však postupně zasáhly další postavy, tedy pastýři, anděl, čert, policajt, Tři králové nebo Herodes. Pohádkový děj provázelo zpívání moravských a českých koled.

Po skončení pohádky přišel už tradičně Mikuláš. Společně s předsedou spolku Jaroslavem Vondruškou vyhlásili výsledky dětské výtvarné soutěže. „Děti mohly ztvárnit své dojmy nebo zážitky ze čtyř uvedených pohádek, nakonec bylo odevzdáno 117 prací. Vzhledem k tomu, že máme letos padesátileté výročí, tak se odměny dočkal stejný počet dětí,“ vysvětlil Jaroslav Vondruška.