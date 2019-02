Poděbrady - Začínala s ním Jitka Zelenková a několikrát zpívala i Marta Kubišová

Není snad Poděbraďáka, který by neznal jméno Josef Jína. Je to člověk, který je spjatý přes padesát let s poděbradským orchestrem hrajícím evergreeny od Glenna Millera nebo Duka Elligtona. Tělesem, se kterým v Poděbradech začínala Jitka Zelenková, před jehož pulty stál také například Karel Hála, který spolupracoval s Václavem Hybšem.

Josef Jína začínal s muzikou už v nějakých čtrnácti letech s vesnickou kapelou v Libici nad Cidlinou. Od roku 1949, kdy se začínal jako šestnáctiletý mladík učit na buben, prošel mnoha hudebními tělesy, učil se hrát na trombón, trumpetu a nakonec skončil u klavíru, na který hraje s poděbradským Big Bandem dodnes. Studoval na pražské vysoké škole elektrotechnické a přitom docházel na lidovou konzervatoř na skladbu a dirigentství. Ze všech nástrojů zůstal ale věrný klavíru.

Mezitím však i nějakou dobu vyučoval na hudební škole akordeon. „Koncem padesátých let jsme se Zacharníkem, Duškem, Bourou a Kvasničkou založili „Instrumentační skupinu" a bavili jsme lázeňské hosty na nedělních čajích. Později přišli další hudebníci jako Šťastný, Calda, Kafka, Štěpán. Hráli jsme mimo jiné také osmnáct let ve vinárně Savoy, kde se představila řada nových tváří, mezi nimi můj bratr Jan Jína, Kňap, Křivánek, Pichl, Kratochvíl, Douděra, Marečková a další. Mezi hosty, kteří s námi pravidelně vystupovali, se objevila Jitka Zelenková, která s námi i v Poděbradech začínala, Karel Hála nebo Rudolf Hrušínský," vzpomněl při třicátém výročí orchestru poděbradský kapelník.

V současné době orchestr posílil o novou sekci trubek. „To bylo bolavé místo orchestru vždycky. Teď máme výpomoc z hradní stráže a hraje s námi i trumpetista z kapely Chinaski. A je to velmi znát," říká čerstvý osmdesátník Josef Jína, který svého životního koníčka ještě zdaleka nepověsil na hřebíček. V posledních letech také pracuje na muzice k divadelním kusům. „V Poděbradech je nyní problém, protože Lázně přešly do soukromých rukou a nemají na kolonádní koncerty peníze. Ale vyjíždíme i do jiných měst," říká nestor legendárního poděbradského orchestru.