Akce startuje po obědě, tóny první kapely by se měly rozeznít ve 13.30 hodin.

Australské hvězdy i keramické záchody. Festival Let It Roll startuje na letišti

Hudebně se festival tradičně otevírá interpretům, kteří na běžných festivalech často nebývají k vidění. „Opět se snažíme, aby program byl pestrý a neokoukaný. Letošním headlinerem budou sice Poletíme?, kteří pomalu ale jistě kráčí k tuzemské festivalové špičce, ale věřím, že si diváci najdou i nějaká ta festivalová překvapení. Jedním z nich může být Michael Foret, který vystupuje pod jménem MikAel a kterého možná mnozí znají ještě z dob Superstar. Vyjma Anety Langerové je to asi jediný muzikant, který se dnes prezentuje vlastní originální autorskou tvorbou,“ uvedl Lukáš Kadava z pořadatelského Nymburského kulturního centra.

Své zastoupení budou mít samozřejmě i regionální kapely. Jednou z nich je Oliverova Dálka, která letos po dlouhých letech vydala novou desku Magi Jidaki. „Svým způsobem lze vnímat jako místní i kapelu Aneta & the Soul Uncles, jejíž hlavní tváří je zpěvačka Aneta Hollandrová, která v současné době v Nymburce bydlí. Pokud jste si užili Sto zvířat, můžete to zopakovat, protože v kapele Aneta & the Soul Uncles některé bardy z této kapely naleznete,“ doplnil Lukáš Kadava. Celý hudební program festivalu najdete v tabulce za textem.

Program:

13:15 zahájení

13:30 - 14:20 Above (grunge rock)

14:45 - 15:30 Oliverova Dálka (alternative rock)

16:00 - 16:40 Jamaron (rock)

17:05 - 17:50 Gonsofus (transcontinental groove)

18:30 - 19:30 MikAel (synth-pop)

20:10 - 21:10 Aneta and the Soul Uncles (soul pop funk)

22:00 - 23:00 Poletíme? (turbo šanson)