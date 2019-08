Na výběr nabízí rozmanité programy oslovující jak děti, tak i odrostlejší návštěvníky:

- 16. – 18. srpna: Pohádkové kouzelné sklepení – zámek Mníšek pod Brdy

Povídání z kouzelného sklepení, kde se děti seznámí s pohádkovými bytostmi. Dozvědí se o hodné mníšecké čarodějnici, která ráda cestuje na vysavači. Spolu s čertíkem Brdíkem si občas hází se zámeckou věží. Aby spolu moc nezlobili, dohlíží na ně anděl… Více na www.zamek-mnisek.cz

- 17. srpna: Memoriál s ARMY TESTy v Růžové zahradě – zámek Konopiště

Sportovně-zábavný celodenní program k poctě krále Václava IV. Na nádvoří zavoní oblíbená jídla krále, z věže Václavky slaní pár „vězňů“ a v Růžové zahradě proběhne Memoriál krále Václava IV., testy zdatnosti pro malé i velké návštěvníky. Více na www.zamek-konopiste.cz

- 17. – 18. srpna: Víkend se sokolníkem – hrad Točník

Vystoupení sokolníka a letové ukázky dravců. Více na www.hrad-tocnik.cz

- 18. a 25. srpna: Jak Jíra z Roztok si hrad Krakovec vystavět nechal, a přitom peklo s nebem o jeho duši bojovalo – hrad Krakovec

Loutkové představení pro diváky od čtyř let. Příběh o tom, jak se čert pokusil získat duši pana Jíry z Roztok výměnou za nový hrad (a jak trošku lenivý anděl strážný musel vynaložit všechny síly, aby duši pana Jíry zachránil). Příběh hraný dřevěnými loutkami přenese diváky do období gotiky. Více na www.hrad-krakovec.cz

- 21. srpna: Moc a sláva: Rudolf první, melancholický a poslední – večerní prohlídky na zámku Konopiště

Večerní prohlídky jsou letos věnovány třem slavným Rudolfům z habsburského rodu. Návštěvníkům nabízejí příležitost vstoupit do období gotiky éry rytířů, do časů alchymie – a nechybí ani labutí píseň habsburské etapy. Více na www.zamek-konopiste.cz

- 21. a 28. srpna: Večerní putování hradem s překvapením – hrad Karlštejn

Každou středu v srpnu se návštěvníci mohou vydat na putování hradem Karlštejnem. Seznámí se s historií hradu, soukromými a reprezentačními prostorami císaře Karla IV. – avšak nebudou chybět ani karlštejnské pověsti. Více na www.hrad-karlstejn.cz

- 22. – 25. srpna: Noir Film Festival 2019 – hrad Křivoklát

7. ročník unikátní přehlídky klasik, ale i pozapomenutých klenotů z bohaté pokladnice filmu noir představí snímky tematizující loupež, výběrovou retrospektivu noirových děl Fritze Langa, rozmanitou kolekci adaptací literárních děl Cornella Woolriche, pocty Veronice Lake a Alanu Laddovi, japonské a tradičně i československé noiry. Více na www.hrad-krivoklat.cz

- 24. – 25. srpna: Sokolník a jeho dravci – zámek Mnichovo Hradiště

Dravci a letové ukázky. Více na www.zamek-mnichovohradiste.cz

- 30. srpna: Castle Tour 2019 – Sázavský klášter

Příznivce sázavského genia loci a moravské folk-rockové kapely jsou už po šesté zváni na letní večerní open air koncert do klášterní severní zahrady. Letošními hostem Jury Pařeze a jeho Pozdního sběru bude kapela České srdce. Více na www.klaster-sazava.cz

- Do konce srpna (vždy v úterý, čtvrtek, sobotu a neděli): Projížďka koňským povozem – zámek Veltrusy

S návratem koní do veltruské konírny ožila i tradice projížděk po areálu. Příležitost zažít park zase trochu jinak nabízí možnost nechat se svézt povozem taženým zámeckými koňmi. Více na www.zamek-veltrusy.cz

- 30. srpna: Noční výpravná představení tentokrát na téma Být, či nebýt? – zámek Žleby

Co má dělat čert ve světě lidí, kteří se bojí úplně jiných věcí, jen ne čerta? A co vodník v krajině znečištěných a vysychajících rybníků i řek, ve kterých se nikdo nekoupe, a tudíž jeho hrníčky na dušičky zejí prázdnotou? Co má dělat chudák bludička, když mladí už nechodí do lesa? Pojďte s námi strávit večer se strašidly a jejich problémy – ony totiž nejsou zdaleka jen jejich…Večerní a noční prohlídky jsou divadelním představením určeným pro dospělé. Více na www.zamek-zleby.cz

- 31. srpen: Hradozámecká noc – večerní programy; někde však netradiční nabídka začíná už během dne

+ zámek Březnice: Divadlo Geisslers Hofcomoedianten, divadelní představení na nádvoří a v okolí zámku – od 19 do 22 hodin

Geisslers Hofcomoedianten je divadelní soubor, který ve své tvorbě propojuje staré tradice s živým současným divadlem. Jeho členové se inspirují barokním divadlem. K tématům přistupují s autorskou svobodou, mísí původní s novým, vzletné s přízemním, činohru, zpěvohru, loutkohru i tanec. Večer budou uvedeny dvě hry Jedem s medem (vhodné pro děti) a V borůvčí (vhodné od 15 let).

+ zámek Hořovice: noční prohlídky – od 19 do 23 hodin

Prohlídku interiérů zámku „vlastním tempem“ bez průvodce s neopakovatelnou noční atmosférou zámku v romantickém období pozdního léta. Vstup do zámku nejpozději do 22.30 h; hodinu před půlnocí bude zámek uzavřen.

+ hrad Karlštejn: Hradozámecká Noc na Karlštejně; netradiční prohlídky hradu a bohatý program na nádvoří – od 19 do 23 hodin

Karlštejnem vlastním tempem, večerní kaple svatého Kříže, promítání muzikálu Noc na Karlštejně a mnoho dalšího. Další možnost prožít Noc na Karlštejně se nabízí právě na Hradozámeckou noc, kdy se otevírá nejen I. okruh, ale i kaple svatého Kříže. Prohlídky I. okruhu budou bez průvodce, večerní kaple sv. Kříže za doprovodu průvodce.

+ zámek Konopiště: Hradozámecká noc na Konopišti v Růžové zahradě; noční kostýmované prohlídky, prohlídky běžně nepřístupných prostor, hudební program – od 19 do 23.45 hodin

Program nabídne dvě nejoblíbenější večerní prohlídky, Tajemství Konopiště s komtesou Janesou, nevynechá speciální prohlídku sbírky zbraní, včetně souborů, které jindy k vidění nejsou. Na děti čeká v předhradí a na hradě plno her i zajímavých poznatků ze života v dávné historii. Pokud se návštěvníci chtějí jen tak projít venku za působivého nočního osvětlení, v Růžové zahradě a ve sklenících najdou příjemnou atmosféru a rozkvetlé záhony růží.

+ hrad Krakovec: Hradozámecká noc na Krakovci; prohlídka s kastelánem, hudební program, čtení – od 18.30 hodin

Program odstartuje v 18.30 prohlídkou, kdy bude průvodcem sám kastelán. Následovat bude koncert Jany a Markéty Hejdových, zahraje kapela JanyDeNany. V nabídce je také tajemné čtení o bosorkách, čarodějnictví, léčitelkách a bylinkářkách doprovázené autorskou hudbou, improvizací a zvukovými efekty.

+ hrad Křivoklát: Lucemburkové na Křivoklátě u příležitosti výročí úmrtí Václava IV.; noční oživené prohlídky, divadlo, hudba – od 20 do 24 hodin

Jedinečné noční scénické prohlídky přenesou do časů minulých a připomenou 600. výročí úmrtí Václava IV. Návštěvníci potkají Jana Lucemburského, Elišku Přemyslovnu, Karla IV., Zikmunda a mnohé další osobnosti českých dějin. Zážitek zpříjemní dobová hudba na Dolním nádvoří.

+ zámek Mnichovo Hradiště: Setkání panovníků Svaté aliance v roce 1833; noční oživené prohlídky, divadlo, historický tanec a šerm – od 20 do 21.30 hodin

Prohlídky se scénkami z historie zámku v autentických interiérech. Jejich tématem bude setkání evropských panovníků Svaté aliance v roce 1833 s novou scénkou o věhlasném rodáku baronu Františkovi Kollerovi a jeho vztahu k Valdštejnům, k císařskému dvoru a zámku Mnichovo Hradiště.

+ zámek Mníšek pod Brdy: Královna Elsa a křišťálové srdce – od 14 do 19.30 hodin; divadelní představení od 14.00, zábavné prohlídky pro rodiny s dětmi od 15.00; Záhady a tajemství slavných v průběhu věků od 20.00 do 23.55

Vstup do světa slavných osobností umožní návštěvníkům zjistit, jaký mají odhad. Co skrývala hrobka hrabat z Unverthu? Komu patřil poklad nalezený v polovině 19. století? Tajemství tanečnice Ester nebo Brdský čarostřelec pak pobaví svými osudy. Netradiční prohlídka zámku nabídne příležitost hádat – nebo se hezky bát.

+ klášter Sázava: Den a noc u svatého Prokopa v Sázavě; denní zážitkový program nejen pro rodiny s dětmi; Archeoden – večerní přednáška s 3D archeologickými modely a noční prohlídky s hudbou pro všechny věkové kategorie – od 10.30 do 24 hodin

Od 10.30 do 17.30 Archeoden v nově otevřené lesní mariánské zahradě – možnost vyzkoušet si práce i zábavné činnosti našich středověkých nebo pravěkých předků na „vlastní kůži“. Od 18.30 v refektáři kláštera představí Jiří Šindelář 3D modely v archeologii. Od 20.00 lze prožít klidnou prohlídku v nočním hávu s gotickou hudbou nejkrásnějšími prostorami Sázavského kláštera.

+ zámek Žleby: Být, či nebýt? aneb „Kdo chce s lidmi (vlky) býti, musí s nimi…“; noční výpravná představení – od 19 do 22 hodin

Co má dělat čert ve světě lidí, kteří se bojí úplně jiných věcí, jen ne čerta? A co vodník v krajině znečištěných a vysychajících rybníků i řek, ve kterých se nikdo nekoupe, a tudíž jeho hrníčky na dušičky zejí prázdnotou? Co má dělat chudák bludička, když mladí už nechodí do lesa? A tak se nadpřirozené bytosti rozhodnou, že to tak nenechají. Založí Strašidelnou unii, zvolí si své vedení a uspořádají strašidelný sněm, na němž chtějí rokovat, co dělat dál. Vzdát se svých výhod a stát se lidmi? Nebo to zkusit hrát tak nějak napůl? Návštěvníci mohou strávit večer se strašidly a jejich problémy – ony totiž nejsou zdaleka jen jejich…