Poděbrady /FOTOGALERIE/ - Honzík a Pišta akusticky. Tak se jmenoval páteční večer 7. června v poděbradské pivnici U zelené žáby na Jiřího náměstí. Podruhé tady zasedli a zahráli v této březňácké pivnici s tankovou jedenáctkou a dalšími pochutinami kytaristé ze skupiny Pištův sklep Jan Rydl a Pišta.

Hrají songy z nejrůznějších žánrů jako je folk, pop a rock. Došlo i na nějaká ta splněná přání. Muzikanti bavili přítomné třeba písněmi z repertoáru skupiny Lucie. "Nejvíc zabírají Guns ’n’ Roses, protože je miluje zdejší personál, potom stará česká klasika. A když rozjedeme Semafor nebo Osvobozené divadlo, tak musíme vždycky přidat. Obecně si lidé přejí hezké věci, málokdy máme problém zahrát, co chtějí. Ano, někdy je to výzva, a to my zase rádi," říká Honzík, tedy Jan Rydl.