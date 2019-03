Nymburk – Od nové divadelní sezóny, tedy od letošního podzimu, by mělo být Hálkovo divadlo bezbariérové. Docílí se toho vybudováním schodišťové rampy, která bude sloužit nejen vozíčkářům, ale i dalším lidem s horší pohyblivostí. Přesná cena se bude soutěžit, podle odhadů by se mohla pohybovat kolem 280 tisíc korun.

Loni byla na Hálkově divadle vyměněna portálová okna. letos dojde na výtah pro vozíčkáře. | Foto: Deník / Miroslav Jilemnický

O instalaci zařízení, které pomůže méně pohyblivým lidem dostat se do prvního patra a tím tedy i do hlediště, rozhodli radní. „Naše divadlo se díky tomuto kroku mění v bezbariérové. Věřím, že díky umístění plošiny si na představení najdou cestu i lidé, kteří s jeho návštěvou kvůli komplikovanému přístupu do hlediště možná váhali,“ uvedla místostarostka Stanislava Tichá.