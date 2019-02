Střední Čechy - Známá spisovatelka a fejetonistka Irena Fuchsová pravidelně přispívá svými každodenními nevšedními postřehy do Deníku.

Irena Fuchsová - spisovatelka, fejetonistka. | Foto: archiv Ireny Fuchsové

Myslím, že občas sníme všichni. A někdy sníme i o snu. Bylo mi asi čtyřicet, když se mi zdálo, jak běžím bosa v ranní trávě, která byla rosou mokrá. Byl to nádherný pocit! V patnácti letech jsem totiž byla na operaci s chodidlem a od té doby bosa chodím špatně a o utíkání se mi může opravdu jenom zdát. Snila jsem, aby se mi ten sen zdál ještě alespoň jednou, ale už se mi nikdy nezdál.

Možná, že ti, o kterých budu psát, měli také své snění o snu. Ale jejich snění se díky úsilí mnoha lidí, podařilo proměnit ve skutečnost.

Ráda bych vám napsala o divadelní hře Snění o snu, kterou s nesmírnou pracovitostí a radostí nacvičili mí kamarádi, klienti kolínské Sociálně terapeutické dílny v Kouřimské ulici (www.melaops.cz).

Chodím sem často už několik let, i proto, že mám pracovnu dvacet metrů od nich. Když jsem tam začala chodit, většina klientů se na mě dívala nedůvěřivě, ale to se pomalu měnilo, a když tam přijdu teď, vítají mě všichni s úsměvem a hlavně Michal na mě haleká, Irenko, to je dost, žes přišla! Ale tohle je nic proti tomu, jak se všichni změnili teď, co zkouší divadelní hru Snění o snu!

Přišla jsem se před měsícem podívat na zkoušku, zaťukala jsem na dílnu, která se změnila ve zkušebnu, otevřela jsem dveře a všichni mí kamarádi se na mě podívali úplně stejně, jako se dívají herci v Činoherním klubu, když jim někdo nezvaný vleze na zkoušku!

A tak jsem zůstala stát mezi dveřmi a pokorně se zeptala, jestli můžu dál. „Kdo mě tu chce, ať zvedne ruku!“ Když se zvedly všechny ruce, šla jsem si spokojeně sednout a za chvíli jsem uviděla zázrak! Z mých kamarádů se stali sebevědomí herci, hraví a plní elánu! A jak svědomitě plnili všechno, co jim režisérka řekla! A s jakou lehkostí! A s úsměvem!

Divadlo je zázrak, řekla jsem po zkoušce vedoucí diakonie, Lídě Kratinové, která s nápadem nacvičit divadelní hru, přišla začátkem roku. Vznikl divadelní soubor DIDIKO (Divadlo Diakonie Kolín) a divadelní úsilí podpořila kulturní komise města Kolína, částkou 25 000 Kč a místostarosta pan P. Hoffman.

Divadelní hru „Snění o snu“, na motivy hry Sen noci svatojánské, režíruje Bc. Veronika Kargerová a hraje v ní skoro celá diakonie. Martina Oktábcová, Veronika Borecká, Jiří Boček, Michal Matyáš, Iva Kobyláková, Radek Šálek, Jana Bajerová, Kamila Mázlová, Jana Číhová, Josef Karafiát, Miloš Svoboda, Jára Beneš. Spolu s mými kamarády účinkují i děti z dramatického kroužku Veroniky Kargerové.

A na závěr to nejdůležitější! Divadelní představení Snění o snu zahraje divadelní soubor DIDIKO ve své premiéře v sobotu, 26. 6. 2010, v 19 hodin, v kolínských Borkách u STAP BARU. Přijďte se podívat, přijďte odměnit potleskem několikaměsíční práci souboru DIDIKO, přijďte se pobavit! A kdo nemůžete přijít večer, přijďte si aspoň něco koupit na jarmark, který se koná na stejném místě od 12 hodin.