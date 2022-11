„Naše výstava nese název Nevstoupíš do stejné řeky, jedná se vlastně o ukázky starších malířových děl a o tematický výběr ze současné tvorby. Dominantní tématikou je zde voda. Vyskytuje se jako živel, který samozřejmě a v mnoha podobách patří do našeho světa a bez něj by nebylo života. O mnoha dalších významech vody by se mohlo mluvit dlouho, například má svoje místo při různých rituálech nebo jiných tradičních obřadech. A například léčivá voda má své místo právě tady, v Poděbradech. Na první pohled se na obrazech Pavla Šmída objevují tradiční témata a typy. Najdeme zde figury, podobizny nebo zátiší, v jeho ztvárnění se ovšem posouvají do jiných rovin. Malíř také rád a často pracuje se zajímavými fotografickými předlohami a vznikají nová díla, nechybí nápady, vtip a nadsázka,“ vysvětlil při zahájení ředitel galerie Vojtěch Odcházel.

Ruský voják z Milovic dezertoval, dodnes žije v Čechách. Výstava vypráví příběhy

Vernisáž přilákala několik desítek zájemců všech generací. Někteří u jednotlivých pláten diskutovali, jiní se u nich i fotili. „Snažím se ve svém malování zachycovat prchavé a nevratné okamžiky života. Do minulosti nepatří jen ty velké věci, události se přece nedají vybírat podle zažitých vzorců, představ a přání tak, aby nám vše vyhovovalo. Někdy to sice děláme, ale neměli bychom podléhat pocitu, že umíme s jistotou pochopit a porozumět všemu tomu, jak a proč se události staly tak, jak se vlastně staly,“ uvedl autor.

Vernisáž obohatilo hudební vystoupení žáků poděbradské ZUŠ pod vedením Štěpána Skleničky. V jejich podání zazněly skladby starých mistrů.

Výstava bude otevřena až do 29. ledna příštího roku.