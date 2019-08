Festival filmové hudby a multimédií Soundtrack už ťuká na dveře.

Prostřednictvím unikátního představení Amadeus Live se do města svých studií vrátí symbolicky režisér Miloš Forman. Na diváky čeká projekce spojená s hudbou živého symfonického orchestru a zpěvem dětského sboru. Dalšími bonbónky budou premiéra muzikálové senzace s největšími hity skupiny Queen We Will Rock You a světová premiéra koncertního provedení filmu Šakalí léta s velkoformátovou projekcí (Koncertní hala, v pátek od 20 hodin).