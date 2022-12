Rodiny s dětmi a milovníci pohádkových příběhů nepřijdou o českou filmovou pohádku s živě provedeným soundtrackem, scházet nebudou ani koncerty hvězd domácí hudební scény. Z důvodu nemoci letos zrušený koncert Tros Discotequos má nový termín, a to pátek 25. srpna 2023. Vstupenky zakoupené na původní koncert zůstávají v platnosti.

„Děkujeme všem fanouškům za shovívavost, se kterou na místě přijali fakt, že představení nemohlo proběhnout, i za trpělivost, se kterou čekali na nový termín koncertu. Jsme si jisti, že pánové Dyk - Maxián - Prachař svým fanouškům toto čekání náležitě vynahradí svou originální show,” poznamenal Michal Dvořák, ředitel a zakladatel festivalu.

Hlavní festivalový program zakončí v neděli 27. srpna Ondřej Havelka and his Melody Makers, český orchestr hrající jazz, swing a hudbu 20. až 40. let minulého století. Koncertní program Poklad na stříbrném plátně je sestaven z nejhezčích písňových pokladů, které zazněly na filmovém plátně ve 30. a 40. letech.

Stylizace představení sleduje ve všech detailech typické dobové způsoby, počínaje kostýmy a účesy interpretů a celkovou režií představení konče. Během večera zazní nejen sladké a žhavé kusy americké provenience, ale i mnohé nesmrtelné písně z nestárnoucích komedií s Oldřichem Novým, Hugem Hassem, Adinou Mandlovou a dalšími hvězdami českého filmu.

„Swingové koncerty jsou neodmyslitelnou součástí programu našeho festivalu. Jsme nadšeni, že můžeme divákům nabídnout legendy svého oboru Ondřeje Havelku and his Melody Makers,” konstatoval Dvořák. Vstupenky na tento koncert a na Tros Discotequos jsou v prodeji už od 1. prosince.

Doprovodný program festivalu se uskuteční tradičně v centru města, v plánu jsou i oblíbené projekce na zdi poděbradského zámku.