Nymburk /FOTOGALERIE/ - Rock & Pop Fest se letos přestěhoval z bývalého hřiště Polabanu přímo pod nymburské hradby. Tady rozbil stan na dva dny. Po dlouhé době se pod hradbami vybíralo vstupné, městské akce jsou většinou zdarma.

Možná i to zapříčinilo, že festival nenavštívilo tolik lidí, kolik by asi pořadatelé očekávali. Nejpíš to ale bylo vinou nešikovné dramaturgie. Také z plakátovaných interpretů dost vypadlo, avizovaný Petr Kotvald napsal na sociální síti prohlášení, že pro nekomunikaci s pořadateli bohužel do Nymburka nepřijede.