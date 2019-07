Na oslavy drum and bassové hudby, které se letos opět konají na letišti od 1. do 4. srpna, míří desetitisíce návštěvníků. Z toho nemalou část tvoří právě lidé ze zahraničí.

„Jeden z výsledků analýzy hudebních festivalů konaných v kraji je dlouhodobá spolupráce s festivalem Let It Roll, která je důkazem, že lze vytvořit pro všechny strany výhodný koncept partnerské podpory. Vyhodnotili jsme Let It Roll jako jednu ze strategických akcí ve Středočeském kraji. Kraji se poskytnuté finanční prostředky pořadateli mnohonásobně vrátí a my jsme pyšní, že u nás akce takového významu jsou a můžeme je podporovat,“ řekla hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová.

Podle statistik agentury Czechtourism za rok 2018 navštívilo Středočeský kraj minulý rok téměř 280 tisíc zahraničních turistů. Takřka 10 procent tvořili návštěvníci festivalu Let It Roll.

„Jsem velmi rád, že naše akce má opravdu celosvětový rozměr a přispíváme tak k rozvoji turismu v kraji. Díky tomu, že jsme vyhráli pětkrát po sobě prestižní celosvětovou cenu Drum&Bass Arena Awards, o akci mají zájem právě i lidé nejen z Česka. Troufnu si říct, že děláme opravdu velkolepou akci na světové úrovni,“ říká zakladatel festivalu Zdeněk Souček.

Podle dat organizátorů akce na festival zavítá téměř dvě desítky tisíc turistů. Nejvíce lidí přijíždí z Německa, Rakouska, Velké Británie a Nizozemí. Na festival se však také sjíždějí fanoušci elektronické hudby i ze vzdálenějších destinací, jako je například Austrálie. Právě Australané si každoročně kupují vstupenky na festival mezi prvními.

Organizátoři si nechali udělat analýzu ekonomického dopadu festivalu. Významný a každoročně se zvyšující podíl na návštěvnosti kraje zahraničními návštěvníky má i značné ekonomické přínosy. Lidé utrácí v místních hotelích, restauracích, barech či obchodech. Návštěvníci kraje, kde útrata v Milovicích a okolí během festivalu není zanedbatelná, utratí desítky milionů korun.