Festival Let It Roll nabízí platbu bolty

/FOTOGALERIE/ Návštěvníci milovického festivalu Let It Roll, který se uskuteční od 1. do 4. srpna, nebudou muset u stánků vytahovat peněženky a přepočítávat drobné. Zařídí to systém takzvané elektronické peněženky v náramku.

Podle zakladatele festivalu Zdeňka Součka patří milovický festival mezi první, kdo cashless systém začal používat. „Díky tomu se netvoří u stánků takové fronty, na které jsme byli na festivalech zvyklí, protože platba prostřednictvím náramku je rychlejší," uvedl Zdeněk Souček. Celý systém je jednoduchý. Náramek funguje jako kreditní karta, jejímž přiložením účastníci mohou platit v celém areálu festivalovou měnou bolt. Tu si návštěvníci mohou dobít online nebo na jednotlivých stanovištích, která budou umístěná po celém areálu. „Před festivalem je důležité se zdarma zaregistrovat a nabít si peníze. Po každé platbě se objeví zůstatek boltů na náramku. Tak přesně člověk ví, kolik utratil a kolik mu ještě zbývá," řekl Juraj Brož, marketingový manažer festivalu Let It Roll.

Autor: Miroslav Jilemnický