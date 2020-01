Patří do ní zvláštní syrové objekty nebo stavby z období socialistické normalizace. Zároveň zde můžeme spatřit svět cenných uměleckých děl, která v této epoše rovněž vznikla a Lukáš Havrda jim na svých plátnech vdechuje nový život. Výtvarník je výjimečný používáním unikátní technologie asfaltu, která mu napomáhá vytvářet temnější atmosféru interiérů nebo městských scenérií. To vše je základním kamenem tvorby nadějného malíře, nastupující generace.

"Lukáš Havrda sází na svoje originální vyjádření v kombinaci s tradiční realistickou technikou," vysvětlil ředitel galerie Vojtěch Odcházel. Výstava předloží průřez malířovou dosavadní tvorbou a vlastně i nabídne pohled na směr jeho dalšího vývoje. "Součástí expozice bude i cyklus ženských postav, jejichž lehká erotika, vsazená do retro barevnosti diskoték z devadesátých let, jako by připomínala uvolněnost tehdejší doby. Doby, která doslova čišela svobodou a nově nabytými možnostmi," doplnil Vojtěch Odcházel.

Slavnostní vernisáž, za účasti autora, se uskuteční v sobotu 1. února od 16 hodin. K výstavě promluví její kurátor Vojtěch Fiala. V programu se představí žáci ZUŠ Otakara Vondrovice.

Expozice bude otevřena do neděle 1. března. Mediálním partnerem výstavy je také Nymburský deník.