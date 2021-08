Dny evropského dědictví zvou v Nymburce k prohlídce sedmi míst

V posledních letech velmi oblíbená akce Dny evropského dědictví i letos otevře běžně nepřístupné objekty ve městě. Uskuteční se v sobotu 11. září a zájemci se mohou podívat na sedm různých míst.

Ze Dnů evropského dědictví před čtyřmi lety, kdy bylo možné zavítat například do kaple svatého Jana Nepomuckého, do krematoria nebo do bunkru za hřbitovem. | Foto: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Z těch méně tradičních je možné zarezervovat si prohlídku nymburského pivovaru, případně prohlídku firmy Nymwag fungující na místě bývalé ŽOSky, která se vrátila k výrobě vagónů. Prohlídku bude možné absolvovat také v železničním depu, nebo v kostele svatého Jiljí. V něm bude možné vystoupat až na horní terasu a pokochat se vyhlídkou na město a okolí. Už tradičně jsou připraveny prohlídky kaple svatého Jana Nepomuckého u divadla. Program je připraven na Starém děkanství, kde bude přístupná hradební věž Kaplanka. Odpoledne na místě zahraje cimbálovka.