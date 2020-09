Kvůli aktuální situaci však byly zrušeny prohlídky hydroelektrárny v Poděbradech. "Její zaměstnanci jsou bohužel v karanténě," uvedla Pavlína Šabatková z městského kulturního centra.

Poděbrady zvolily formu pořádání akcí po celý tento týden. Už v neděli se uskutečnil v Havířském kostelíku varhanní koncert. Dnes čeká na zájemce od 10 a 16.30 prohlídka historických sklepení pod městskou knihovnou. Ve středu budou veřejnosti přístupné obě školní budovy spadající pod Základní školu TGM, tedy ta hlavní ve Školní ulici, i ta na Žižkově.

Ve čtvrtek se mohou příznivci hudby těšit na koncert poděbradské rodačky Kláry Modré, která se loni umístila v oblastním kole soutěže Porta. Akce se uskuteční v atriu městské knihovny od 18 hodin. V sobotu od 14 do 22 hodin se na zahradě evangelické fary uskuteční Gloriet fest. V rámci něj dorazí ve tři odpoledne divadlo Navětvi, v devět večer pak zahraje muzikant Mario Bihári, který spolupracoval i se Zuzanou Navarovou.





V neděli pak budou od 9 do 17 hodin zdarma otevřeny Památník kráje Jiřího a Špitál Kunhuta v rámci Polabského muzea. Do kostela Povýšení svatého Kříže bude možné zavítat od 13 do 16 hodin. Prohlídky poděbradského hřbitova v Kluku jsou v plánu mezi 15. a 17. hodinou. Vyvrcholením pak bude koncert Tria di Praga v Havířském kostelíku od 17 hodin.