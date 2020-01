Divadlo hledá Hastrmanku pro novou pohádku

Nymburští divadelníci hledají představitelku hlavní role Hastrmanky pro připravovanou pohádku. Ta by měla mít premiéru 18. dubna, zkoušení by probíhaly zhruba po dobu dvou měsíců předtím. Dívce by mělo být mezi 13 a 16 lety.

Hálkovo divadlo v Nymburce | Foto: Deník/ Miroslav S. Jilemnický