Pro hasiče začíná den D už ráno, kdy připravují občerstvení. „Celý den vaříme černou polévku, která je pak při večerní akci s dalším občerstvením k dispozici,“ řekl velitel družstva a strojník Petr Durst, zatímco velitel jednotky Radek Urban kousek od něj kotel s polévkou míchal. „Děláme to proto, že máme děti rádi. Rok od roku máme pro děti více dárkových balíčků, jenž můžeme pořídit i díky řadě sponzorů od místních firem, kterým za to děkujeme,“ uvedl Urban.

A co se tedy před městeckou hasičárnou dělo letos 7. prosince? Příchozí děti zavedli rodiče do tepla uvnitř budovy, kde byl připraven velký stůl. Na něm caparti namalovali obrázky, které pak házeli do speciální schránky označené jako Andělská pošta. Za obrázek dostali minci, kterou si prozatím dobře uschovali.

Zahrát přijela i známá muzikálová zpěvačka a místní rodačka Andrea Holá, s níž zpívaly pohádkové a vánoční písně především děti. A pak už přišlo vyvrcholení večera. Za zvukových efektů se ze tmy vynořil světélkující hasičský náklaďák upravený jako žebřík. Na svých bocích přivezl Mikuláše, Anděla a především několik opravdu drsně vypadajících čertů. S nimi se pak otrlejší děti fotily a Mikuláš s Andělem rozdávali výměnou za minci dárečky. Na dvě stovky balíčků obsahovaly řadu dobrot včetně sladkostí a ovoce.