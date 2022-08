Prozatím nejsou představená čísla úplná; konečnou bilanci spočítá policie později. Zkušenosti z podobných akcí ukazují, že zvláště statistiky potrestaných řidičů mohou nejvíce naskakovat v době, kdy většina účastníků odjíždí. I proto bývá na místě nabízena dechová zkouška, aby si zájemci mohli před usednutím za volant zkontrolovat, jak na tom aktuálně jsou: zda se jim už podařilo vystřízlivět k nule. Přičemž se jim dostává varování, že řídit by měli nejen s čistou hlavou, tedy bez promile, ale také náležitě odpočatí.

Objevila se i podezření na trestný čin

Většina návštěvníků se do konfliktu se zákonem nedostala – vždyť středočeská policie na twitteru uvedla, že v místě konání festivalu kontrolovala tisíce lidí. Pro některé však toto setkání bude mít další dohru; kontakt s policií neskončil zaplacením pokuty, jejíž průměrná výše dosahovala tisícovky. A neplatí to jen pro lidi, kteří přišli o řidičák. Budou se konat i správní řízení.

V souvislosti s návykovými látkami také bylo hned při nájezdu účastníků zadokumentováno více než deset případů, které už nelze kvalifikovat jako přestupek, ale řeší se jako podezření ze spáchání trestného činu. Policie si dokonce na milovickém obvodním oddělení zřídila dočasné pracoviště pro rychlou analýzu zajištěných chemikálií pomocí spektrometrů a dalších moderních zařízení, s čímž na místě pomáhali experti z Vysoká školy chemicko-technologické v Praze.

Kvůli hudebnímu festivalu Let it Roll vzniklo i pracoviště pro analýzu drog

Uplatnil se i kontejner označený jako Pol Point – mobilní pracoviště policie umožňující návštěvníkům oznámit protiprávní jednání prostřednictvím telekonference službě v policejní centrále na pražské Zbraslavi (a to i v cizím jazyce), odkud je pak věc předávána k řešení dalším policejním složkám. Návštěvníci, a to zvláště právě z řad účastníků akce ze zahraničí hovořících anglicky, francouzsky či německy, ohlašovali ponejvíce ztrátu dokladů, krádeže peněženek nebo věcí ze svého vybavení.

Moc slunce, příliš pití, ale i úrazy

Odpočinek či prospání, případně krátkodobá léčba na místě dokázaly vyřešit spoustu zdravotních komplikací, s nimiž návštěvníci festivalu potýkali – některé z těchto problémů se ale budou řešit dlouhodoběji. Záchranáři Asociace samaritánů ČR, kteří pro pořadatele zajišťovali zdravotnickou službu, poskytovali ošetření více než 140 pacientům. Často se jednalo o obtíže spojené s vedrem, dlouhodobým pobytem na slunci, intoxikací alkoholem nebo jinými látkami. Vyskytly se i vážnější obtíže, které si vyžádaly transport pacientů do nemocnic. Takových převozů záchranáři zaznamenali 21. Bylo to i kvůli úrazům; dokonce se objevila otevřená zlomenina nohy.

Vyjádření organizátorů festivalu ke sdělením policie



- Festival Let It Roll se vždy řídí platnou legislativou České republiky. V souladu s ní návštěvní řád zakazuje vnášení nelegálních substancí do areálu festivalu. Tento zákaz je důsledně kontrolován a uplatňován bezpečnostní službou v rámci povinných prohlídek při vstupu do festivalového areálu. Za účelem zajištění bezproblémového průběhu festivalu a minimalizace dopadů konání na jeho okolí spolupracujeme s Policií České republiky i dalšími dotčenými orgány.

- Jako festival dlouhodobě podstupujeme kroky určené k omezení rizik nočního života a zábavy, kterých jsme si vědomi. Na klidný průběh festivalu proto kromě bezpečnostních složek dohlíží také několik set vyškolených pracovníků renomovaných bezpečnostních agentur. V areálu je několik stanovišť profesionálních zdravotníků a protipožárního dozoru, které jsou během konání festivalu nepřetržitě k dispozici.

- Festival ve své komunikaci pracuje s takzvaným desaterem bezpečného chování, které s návštěvníky sdílí jak v předstihu na webu a sociálních sítích, tak prostřednictvím velkoplošných plachet přímo v areálu. Toto desatero bylo připraveno ve spolupráci s odborníky tak, aby jednoduchou a srozumitelnou formou upozorňovalo na nejdůležitější zásady bezpečného chování na festivalu.

- Festival Let It Roll zároveň dlouhodobě spolupracuje s iniciativou Hard & Smart, spadajícím pod organizaci Podané ruce, která se odborně věnuje omezování rizik spojených s nočním životem. Organizace má přímo na festivalu svou odpočinkovou zónu, kde se věnuje informování o dané problematice i prevenci. Návštěvníkům mimo jiné zdarma rozdává špunty do uší, prezervativy, vodu nebo ovoce.



Zdroj: Zuzana Kantorová, agentura Nedori