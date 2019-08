Člověčí prázdniny v knihovně pomalu končí

/FOTOGALERIE/ Jak vyzrát na bacily, to je název letošní pohádky, která čeká na děti v nymburské knihovně už v úterý 27. srpna od 14.45 hodin při závěrečném programu Člověčích prázdnin. „Kromě pohádky se můžete těšit na rozdávání cen, rychlokurz první pomoci, rychlokurz čištění zoubků a jedno malé překvapení. Bude to stát určitě za to, tak doražte,“ zvou milé knihovnice.

Celé prázdniny mohly děti přijít do dětského oddělení do knihovny luštit, tvořit a hrát si. „Tentokrát jsme se společně zaměřili na lidské tělo, jeho fungování a ochranu zdraví," uvedly knihovnice. V rámci prázdnin byly připraveny různé kvízy, pohybové aktivity a knížky s touto tematikou.

Autor: Lukáš Trejbal