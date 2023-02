Cirkus hraje vždy od pátku do neděle večer a upozorňuje, že program je určený výhradně pro dospělé diváky. Představení nese název Poslední nádech.

„Téma show diváky přenese do momentu katastrofy lidstva a jeho boj o přežití. Střídat se budou morální zásada a prostředky civilizace, jak ustát nový život, a ukořistit tak pro sebe to nejdůležitější s poznáním nových znetvořených bytostí. Pro každého může zpočátku tento symbol představovat něco jiného, nicméně v závěru pochopí, co je tím nejdůležitějším,“ naznačuje náboj představení Matěj Břešťák z cirkusu Ohana.

Kromě českých umělců se představí i hosté z Mongolska. Nechybí hororový šílený klaun Špína, který si připravil a nastudoval nové akce, u kterých diváci nebudou tušit, co s nimi zrovna udělá. „Chybět nebude ani náš sprostý pink klaun Hugo s pořádnou dávkou interakce s diváky,“ doplnil Břešťák.