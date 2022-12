Oblíbenou tradicí se v Městci Králové stala akce s názvem Hasičské peklo. Letos se uskuteční v sobotu 3. prosince od 16 hodin v prostoru před hasičskou stanicí. Pro příchozí bude tradičně připraven kulturní program, něco dobrého na zub i na zahřátí. Všichni se ale budou těšit hlavně na to, až po setmění přijede speciálně nazdobený vůz, který přiveze nejen hodného Mikuláše a anděla s dárky, ale tradičně i partu těch nejděsivějších čertů, kteří budou připraveni nejzlobivější děti sebrat do pytle a odnést do pekla.

Stezka pro zlobivé děti

Na neděli chystají speciální program v chlebské zoo. Mezi desátou a patnáctou hodinou se tam mohou návštěvníci potkat s Mikulášem, andělem a čertem, kteří hodným dětem nadělí dárky. K dispozici bude také oblíbené malování na obličej a odvážní zájemci se mohou svézt na poníkovi, tedy čertovi s hodností vraníka. Po 16. hodině, kdy končí otevírací doba zoo, nad ní převezmou vládu velvyslanci pekla. Přihlášení hříšníci se dostaví na recepci u pekelné brány. Poté se vydají na stezku po čertích stanovištích s rozmanitými úkoly, jejichž splněním se mohou vykoupit ze svých hříchů. Navštíví například čertovskou školu, kutloch či odchovnu.

Na závěr putování se provinilci dostaví do Luciferovy kanceláře, kde jim bude sděleno, zda půjdou podmínečně domů, nebo k čertům dolů. „Procházka po pekelné zoo zabere přibližně hodinu. Náročnou cestou návštěvníkům jistě vyhládne, proto je pro ně připraveno opékání buřtů a horké nápoje na zahřátí,“ uvedla Karolina Dufková z chlebské zoo.

Čertovská jízda

Poměrně čerstvou tradicí, která si však od prvního ročníku získala davy příznivců, je Čertovská jízda v Nymburce. Ta vyrazí na cestu křížem krážem ulicemi centra města v pondělí 5. prosince. Partička čertů a andělů společně s Mikulášem bude na žebřiňáku k vidění i na náměstí. A to hned několikrát.

Nebesko-pekelnou družinu uvidí určitě ti, kteří dorazí na náměstí Přemyslovců ve čtyři odpoledne. Právě v tu dobu by měla startovat z kina Sokol v Palackého ulici a okamžitě zamíří právě na náměstí.

Pokud se bude držet loňského scénáře, kromě obkroužení náměstí chvíli v centru i pobude, než se vydá na další trasu. Ulicemi Soudní a Na Fortně zamíří k labské cyklostezce a podél hradeb bude pokračovat do ulice U Cukrovaru. Na Poděbradské se otočí zpět směrem k centru města a přes Velké Valy a Boleslavskou třídu se vrátí na náměstí. Odtud tentokrát vyjede na největší obchodní třídu, tedy na Palackého, projede kolem restaurace U Gregorů a ulicí Na Příkopě se dostane na Kostelní náměstí k chrámu svatého Jiljí. Po průjezdu Kostelní ulicí se pak potřetí objeví na náměstí, odkud zamíří ke kapli svatého Jana Nepomuckého.

V ní bude podobně jako loni hlavní nadílka pro děti. Začít má v 17 hodin. „Případnou nadílku pro děti předají zájemci andělům a čertům u vchodu do kaple,“ připomněli organizátoři.

Trasa Čertovské jízdy podle ulic (pondělí 5. prosince 16 – 17 hodin): Tyršova (kino Sokol) – náměstí Přemyslovců – Soudní – Na Fortně – Na Přístavě – U Cukrovaru – Poděbradská – Velké Valy – Boleslavská třída – náměstí Přemyslovců – Palackého třída (kolem Gregorů) – Na Příkopě – Kostelní náměstí – Kostelní – náměstí Přemyslovců – Tyršova (kaple svatého Jana Nepomuckého vedle divadla).