První zásadou je představa, že domek a jeho okolí získá autentickou podobu jako za spisovatelova života. A to i uvnitř, kde budou původní předměty nebo jejich repliky. „Chceme, aby to působilo tak, že ještě před chvílí tam Bohumil Hrabal seděl a jen si na chvíli někam odskočil. Atmosféra i vybavení domu a okolí by měly být autentické,“ řekl radní pro kulturu Václav Švenda.

Podle aktuálních představ má být opravená chata zpřístupněna poprvé 28. března příštího roku, v den 110. výročí Hrabalova narození. Otevřena pak bude pro skupiny návštěvníků čítající maximálně sedm lidí v letní sezóně, tedy zhruba od května do září. Předpokládané vstupné na maximálně hodinovou prohlídku s průvodcem bude 100 korun pro dospělého.

Šetrné, atraktivní a v souladu se životem místních

Motto projektu bude šetrnost. „Budova a okolí by se měly dostat do té podoby, v jaké byly za dob Hrabalova života. S tím souvisí i minimální zasahování do konstrukcí,“ uvedl Václav Girsa z Ústavu památkové péče Fakulty architektury ČVUT. Zároveň upozornil na skutečnost, že chata není dosud zapsána jako kulturní památka. „Přitom je to bezpochyby jedna ze zásadních kulturních památek. Věříme, že to bude v průběhu brzké doby napraveno,“ doplnil Girsa.

Podle Švendy byl stanoven takzvaný provozní model. „Jednak musí být místo návštěvnicky atraktivní. Za druhé musí skutečně reprezentovat odkaz Bohumila Hrabala. A za třetí bude v souladu se životem místních obyvatel,“ konstatoval radní.

Nechceme muzeum

Po důkladných diskusích se všichni zainteresovaní shodli na tom, že v domě nebude muzejní expozice. Ta bude vybudována po dokončení oprav v nymburské pobočce Polabského muzea. Naopak v domě to bude vypadat přesně tak, jak to vypadalo v časech, kdy na místě Hrabal napsal svá slavná díla. Co to konkrétně znamená? Podle architekta Martina Čtveráka budou nejvíce patrné dvě přístavby.

Veranda sloužila jako pracovní ateliér, kde Hrabal často psával.

Jednak to bude schodiště do prosklené vechtrovny a navazující terasa. Dalšími úpravami pak bude dostavba většího a menšího přístavku, které byly „přilepené“ na domku ze strany od zahrady. Nově budou sloužit jako hygienické zázemí a místo pro ukládání nářadí. „Nebudeme na místě stavět žádné nové objekty, které tu nikdy nebyly. Opravdu chceme zachovat autentičnost. I proto bude provozní model takový, jaký chystáme,“ uvedl Čtverák. Což mimo jiné také znamená, že padla původní myšlenka počítající s tím, že by místo využívali mladí autoři na jakési stáže, v rámci nichž by na místě jistý čas pobývali, aby nasáli atmosféru tvůrčího prostředí.

Odborníci mapují podle historických snímků interiér chaty do posledních detailů. Odpovídat by tak dobově měly například i zásuvky a vypínače. Do jedné stěny bude zpět vybouráno okno a zasazena do něj přesná replika. Zmizí také nově vystavěná koupelna, kterou si vybudoval nový majitel po Hrabalově smrti jako součást garáže.

Rezervační systém

Chata ve stávající podobě bude letos zpřístupněna v sobotu 20. května v době konání Hrabalova Kerska v nedalekém Lesním ateliéru Kuba. Stavební úpravy začnou na podzim a poprvé by se do zrekonstruované chaty měli návštěvníci podívat příští rok 28. března, kdy si připomeneme 110 let od spisovatelova narození. Do běžného návštěvnického provozu by se pak chata podle ředitele Polabského muzea Jana Vindušky měla dostat na letní sezónu květen – září.

Po nakrmení koček usedal spisovatel k psacímu stroji.

„Chystáme rezervační systém, kde bude možné rezervovat si datum a čas. Provázet po chatě budeme malé skupiny. V tuto chvíli počítáme se sedmi lidmi na prohlídku, která potrvá do hodiny. Je to dáno jednak velikostí samotné chaty a jednak tím, aby si návštěvníci prohlídku s průvodcem vychutnali a mělo z toho opravdový zážitek,“ vysvětlil Vinduška. Systém rezervací dopředu tedy bude dán, nicméně provozovatelé počítají se vstřícností k návštěvníkům.

„Pokud přijdou lidé bez rezervace a budou v prohlídkách volná místa, tak je samozřejmě na prohlídku vezmeme. Stejně tak, když půjde kolem někdo místní a bude se chtít podívat dovnitř,“ doplnil Vinduška. Vstupné by mělo činit 100 korun pro dospělou osobu a 60 až 70 korun ve zlevněné podobě.

Za Hrabalovými přijížděli do Kerska často přátelé. Na snímku je Hana Hegerová, Stanislav Klos a hostitel Hrabal.



Osada, kterou si tak zamiloval Bohumil Hrabal, leží uprostřed lesa v rovinatém Polabí. Lesní komplex byl vyhlášen přírodním parkem. Ještě na počátku dvacátého století bylo Kersko uzavřeným knížecí lesním revírem obehnaným plotem, kam mohli lidé vstupovat jen za souhlasu hajného. Po prodeji poděbradského knížecího velkostatku Moritzem zu Hohenlohe-Schillingsfürst se roku 1919 stává majitelem Josef Hyross, úspěšný podnikatel, cukrovarník a bankéř. Ve dvacátých letech začaly písčité pláže na břehu řeky Labe u blízkého Hradišťka lákat obyvatele Prahy k víkendovým výletům. Kerský les už v té době patřil synovi Josefa Hyrosse, který se rozhodl zájem návštěvníků o pobyt ve tamní přírodě obchodně zúročit.



V květnu roku 1934 zveřejnil návrh přeměnit kerský les ve vilové a lázeňské letní městečko. „Poptávka po lesních parcelách předčila všechna očekávání, navíc vše bylo vyšperkované navrtáním chutného minerálního pramene, podobného složení jako poděbradská kyselka,“ říká Pavel Fojtík, historik nymburského Vlastivědného muzea. Velkolepým plánům na vybudování lázeňského vilového města udělala konec poválečná konfiskace majetku Josefa Hyrosse. Místo vil v Krsku vyrostla chatová kolonie s přibližně čtyřmi stovkami nemovitostí. Vznikla pravoúhlá síť ulic, kterým se říká aleje. Po vzoru newyorského Manhattanu jsou očíslovány. V současné době v Kersku pořád výrazně převažuje počet rekreačních chat nad budovami pro stálé bydlení.



Oblíbeným cílem výletníků je restaurace Hájenka, kterou lidé znají především ze Slavností sněženek, půvabného filmu režiséra Jiřího Menzela, natočeného podle Hrabalových povídek na začátku osmdesátých let. Jednotlivé povídky jsou vlastně portrétními miniaturami sousedů, s nimiž spisovatel žil. Aktivně se zúčastnil filmování, na několika záběrech je k vidění jeho chata i on sám. Spor, který řešili členové dvou mysliveckých jednot nad zastřeleným kancem, hosté v Hájence už řešit nemusí. Volit mezi kančím se šípkovou nebo se zelím není třeba, labužníci si prý mohou dát oba chody najednou na jednom talíři. Především o víkendech je živo u Svatojosefského pramene, který představuje neoficiální centrum obce. Schází se tam lidé s bandaskami a kanystry. Zastávku autobusu, kousek od chaty Bohumila Hrabala, hlídají sochy koček, které tak miloval.