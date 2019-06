„Pet láhve s vodou budou organizátoři dále třídit. Díky recyklaci více jak dvou tun plastu při loňském ročníku mohou návštěvníci letos například využít zrecyklované sezení,“ uvedla mluvčí festivalu Lucie Nemešová.

Její slova potvrzuje i zakladatel festivalu Zdeněk Souček. „Plasty nahrazujeme nádobím z palmových listů původem z Indie, dřevěnými noži a vidličkami, bio lžícemi a úplně jsme odbourali brčka,“ říká Souček.

Po celém areálu budou rozmístěny barevné koše na papír, plast, hliník a bio odpad neboli kompost a gastro odpad na zbytky jídel. „Díky vytřídění více jak sedmi set kila papíru jsme na loňském ročníku zachránili tři stromy. Stejně tak jsme vytřídili téměř osm tisíc pet lahví, což pro představu stačí na výrobu sto padesáti fleecových bund,” dodává Souček. Již dlouhodobě se pořadatelé akce starají o to, aby areál i přilehlé okolí po festivalu zůstalo čisté. Spolu s brigádníky uklízí areál i jeho nejbližší okolí.

Tato drum and bassová akce navazuje na trendy zahraničních hudebních festivalů. Například jeden z nejvýznamnějších festivalů na světě Glastonbury, který se bude konat na konci června v anglickém městě Pilton, zakázal nošení veškerých pet lahví do areálu. Jak uvedla jedna z organizátorek akce Emily Eavis v rozhovoru pro BBC Radio 6, v minulém ročníku návštěvníci přinesli do areálu až milion plastových lahví. I na to myslí pořadatelé festivalu Let It Roll. Na základě spolupráce s firmou Augiášův chlév organizátoři vloni zrecyklovali 2,28 tun plastu a vyrobili z nich sezení, které uvidí návštěvníci v srpnu v Milovicích.

Recyklací odpadu to však nekončí. Festival jde dál a pomáhá lidem, kteří jsou v tíživé sociální situaci. „I letos pokračujeme v naší iniciativě nevyužitých spacáků nebo stanů. Opět tyto věci poskytneme Armádě spásy, která je dále předá lidem bez domova. Díky této naší akci si mnoho lidí uvědomí, že například darováním stanu nebo spacáku usnadní někomu dalšímu život,“ dodává Souček.

Let It Roll festival je největší drum and bassový festival na světě s řadou mezinárodních ocenění, který se v Česku koná už dvanáctým rokem. Má největší hudební stage v Česku a zejména ve světě je proslulý unikátní audio-vizuální performace.