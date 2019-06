Bach for All hraje pro nadaci Pink Bubble

Praha /VIDEO/ - Třetí ročník mezinárodního hudebního festivalu Bach for All se opět rozezní pražským létem. Až do září se mohou milovníci bachovské hudby těšit na netradiční i klasické pojetí hudby tohoto génia.

Z koncertu Barokního orchestru Pražské konzervatoře. | Foto: DENÍK/archiv

Varhaní partita, toccata, preludium a fuga včetně autentických improvizací. Aneb výběr z rozsáhlého varhaního díla J. S. Bacha v podání předního českého varhaníka Jaroslava Tůmy zazní v prostředí baziliky svaté Markéty v Břevnovském klášteře už v úterý 18. června v rámci mezinárodního hudebního festivalu Bach for All. Výtěžek z koncertu bude věnován nadačnímu fondu Pink Bubble, který pomáhá mladým lidem, kterým onkologické onemocnění zkomplikovalo život. „Každý, kdo přijde, tak přispěje těm, kteří to nejvíce potřebují a ještě si poslechne nádhernou hudbu v překrásném, sakrálním prostředí," řekla mluvčí festivalu Zlata Biedermannová. Plnění přání Nadace Pink Bubble letos slaví sedm let od svého založení a s festivalem Bach for All se spojila už podruhé. „S touto krásnou akcí se Pink Bubble propojuje téměř od jejího počátku. Věříme, že letos, i díky vám, vybereme více peněz, které budeme moci dodat k dalším financím třeba na splněná přání našich onkologických pacientů. Jako například na ukulele, které jsme nedávno pořídili Báře. Teď čeká na splnění svého přání Rozálka, která si moc přeje vyrazit na výlet do Mariánských Lázní," uvedla zakladatelka Pink Bubble Martina Šmuková. Dodala, že pokud bude peněz dostatek, použijí je na dovybavení ordinace pro onkologické pacienty v motolské nemocnici, kterou nedávno vymalovali a otevřou ji koncem června. Bach na dotek Festival Bach for All pokračuje koncertem s názvem Bach na dotek. Zrcadlová kaple pražského Klementina se v úterý 16. července od 19.30 hodin promění ve svíčkami osvětlené pietní místo, kde zazní Kantáta Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit také známá jako Actus Tragicus. Tato ranně sakrální kantáta od Johanna Sebastiana Bacha je určená pro pohřební účely. Více informací najdete ZDE.

Autor: Redakce