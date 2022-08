Celou pompézní audiovizuální show pak dával dohromady český producent Rido. Tato show každoročně v jeden moment ovládne celý festival a letos ji dle očekávání pořadatelů přímo na místě bude sledovat okolo 30 tisíc lidí. „Let It Roll se poprvé v historii už téměř týden před začátkem festivalu kompletně vyprodal,“ uvedla Zuzana Kantorová za pořadatele.

Organizátoři nachystali pro letošní rok mnohá vylepšení v rámci festivalového areálu. Ta mají přispět k co možná největšímu komfortu návštěvníků, kteří se o víkendu na milovickém letišti protočí. Od široké nabídky jídel přes unikátní zásobování festivalu pitnou vodou až po keramické záchody v areálu.

Třídící linka na festivalu

Festival také jako každý rok nabízí bohatý doprovodný program plný fyzických aktivit s možností vyzkoušet si různé netradiční sporty, ale také třeba vlastní hudební konferenci. Nadále pak rozvíjí svůj ekologický program Rollin’ Green, jemuž vévodí vlastní třídící linka. „Díky ní je přímo na festivalu vytříděna víc než třetina celkového odpadu, který se na něm vyprodukuje, a zároveň je i se zbylým odpadem nakládáno tak, aby mohl být následně využit, například jako palivo v cementárně,“ doplnila Kantorová.

Pro fanoušky, kteří propásli možnost vychutnat si po vynucené tříleté pauze festival v plné parádě, pak mají pořadatelé tip na menší Let It Roll presents The Renegade Festival, který proběhne o víkendu 19. a 20. srpna v Beach Parku Mlékojedy. Tento festival stejně jako jeho milovická verze nabízí hudební zážitek pro fanoušky žánru v kvalitě, na kterou jsou ve spojení se značkou Let It Roll zvyklí, v komornějším prostředí multifunkčního plážového areálu u vody. Vstupenky na něj jsou stále k dispozici.

