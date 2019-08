Jedním z největších lákadel by měla být sférická kinokoule. Co si pod tím představit vysvětluje dramaturgyně festivalu Karla Sluková. „V lázeňském parku vyroste unikátní kopule o průměru 25 metrů. Ta poskytne divákům fantastickou podívanou v podobě abstraktní audiovizuální 360° show,“ říká Sluková. Právě doprovodný program v lázeňském parku bude pro všechny zdarma.

Placená bude zejména produkce v hale, která podobně jako loni vyroste poblíž Jezera. „Jedná se o atypický čtyřstěžňový stan s kapacitou až 1 500 míst na sezení,” upřesnila Markéta Mohoritová, mluvčí festivalu.

Zahajovacím koncertem bude Petr Kroutil & Original Vintage Orchestra, hudební big band patřící mezi českou swingovou špičku. Ve čtvrtek 29. srpna představí Velkou swingovou noc ve stylu 20. a 30. let v režii režiséra Jiřího Vejdělka. V rámci večera zazní energické úpravy slavných moderních písní v dobovém stylu a originální aranže ukázek jednotlivých bodů hlavního hudebního programu festivalu. Exkluzivním hostem Velké swingové noci bude losangeleská hvězda Chuck Wansley.

V pátek 30. srpna roztančí koncertní halu světová premiéra koncertního provedení legendárního filmu Šakalí léta s velkoformátovou projekcí. Poprvé se zde na jednom pódiu sejdou hlavní herecká a pěvecká hvězda filmu Martin Dejdar a Jan Kalousek.

Sobotní večer stejné místo rozezní gigantický orchestr a sboristé Kühnova smíšeného sboru pod vedením dirigentské hvězdy Ernsta von Tiela. K vidění bude Formanův osmi Oscary oceněný Amadeus na velkoformátové projekci s živým soundtrackem v české premiéře.

Oba hlavní festivalové večery uzavřou po hlavním koncertním programu v hale Afterparties, na které je vstup volný.

Na programu nebudou chybět ani oblíbené Hvězdy StarDance: Z pohádky do pohádky a velkoformátová projekce filmové pohádky Šíleně smutná princezna s živým provedením hudby Jana Hammera a zpěvem herců Jana Ciny a Bereniky Kohoutové.

Letošní ročník zakončí v neděli 1.září světová rocková muzikálová senzace s největšími hity skupiny Queen. V exkluzivní koncertní předpremiéře We Will Rock You zazní v podání předních českých muzikálových hvězd, jakými jsou Bohouš Josef, Kamila Nývltová, či Markéta Procházková.