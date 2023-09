/VIDEO, FOTOGALERIE/ Každoroční Jiřinkové slavnosti ve Slovči ozdobila účast známých moderátorů Českého rozhlasu. Letos dorazili do zahradnictví Dahlia manželů Brzákových Aleš Cibulka se svým partnerem Michalem Jagelkou, a také Adéla Gondíková a Vasil Fridrich.

Jiřinkové slavnosti ve slovečském zahradnictví Dahlia. | Video: Deník/ Miroslav S. Jilemnický

Všichni se zúčastnili živého vysílání pořadu Tobogan, které se uskutečnilo v sobotu dopoledne ze slovečské hospody. Odpoledne si pak prošli zahradnictví, které je v tuto roční dobu více než pestrobarevné. Tisíce květů především jiřin lákají na prohlídku stovky lidí.

Součástí Jiřinkových slavností byl i doprovodný kulturní program.

Příchozí, ale i Aleše Cibulku, bavila kapela Ponožky pana Semtamťuka s písničkami plnými rozverných textů a humoru, který sklízel během nádherného letního dne úspěch. Před třetí odpoledne došlo na vrchol celých oslav. Čtveřice hostů z Českého rozhlasu dostala možnost pokřtít šampaňským novou odrůdu jiřiny, která dostala na počest zástupců média jméno Rozhláska. „Je škoda polívat tak krásnou květinu, ačkoliv tato to už v dnešním horkém dnu zjevně potřebuje,“ komentovala křest Adéla Gondíková.

Aleš Cibulka připomněl výročí, díky kterému květina také jméno dostala. „Letos slaví vysílání rozhlasu 100 let od svého začátku. A když vysílal 50 let, narodila se mu nová posluchačka, kterou tu máme dneska s sebou,“ připomněl Cibulka výročí své kolegyně Gondíkové. Kmotři popřáli květině, ať se jí daří a vyzvali přítomné, aby pomohli vybrat osobnost, která bude v příštím roce slavit jubileum a zasloužila by si, aby se po ní další nový druh jiřiny jmenoval.