Těžko pohledat výkonnější skupinu zlodějů, než tvořila trojice vykradačů aut působící především v Poděbradech. Místní znalost měli dobrou, jelikož dva z nich jsou místní. Třetí do party je cizinec. Za zmínku stojí i fakt, že nejmladšímu zloději je teprve osmnáct let.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Podle údajů nymburských kriminalistů, kteří v úzké spolupráci s policisty z Poděbrad skupinu dopadli, se lumpové stihli vloupat do třinácti aut v době od 23. února do 12. března. Tedy v součtu za osmnáct dnů! A všechna auta, do nichž se vloupali, byly škodovky.

Vše začalo už zmíněného 23. února u hlavního nádraží v Nymburce, kde teprve osmnáctiletý mladík násilím vnikl do zaparkované Škody a z auta ukradl drobnější věci. „O několik dní později si už na pomoc vzal dvaadvacetiletou ženu a dvaatřicetiletého muže, se kterými se vloupal také do osobního vozidla Škoda, tentokrát v Poděbradech,“ uvedla policejní mluvčí Barbora Schneeweissová.

Tímto způsobem se všem třem nyní už obviněným podařilo vykrást třináct osobních vozidel Škoda a odcizit věci, které jim přišly pod ruku. „Ve většině případů se jednalo o drobnější věci, například sluneční brýle, elektronické cigarety, kolečkové brusle, ale mnohdy brali i hodnotnější věci jako palubní kamery, mobilní telefon, peněženku s doklady i platebními kartami nebo oblečení, které si jejich majitelé v autech zanechali,“ doplnila policejní mluvčí. Majitelům vozidel na poškození a odcizených věcech způsobili škodu v řádech tisíců korun.

Policistům se podařilo případ velmi rychle objasnit a v uplynulém týdnu i obvinit oba muže a ženu z pokračujícího přečinu krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Všem hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.