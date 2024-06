Doprava na hlavním pražském tahu mezi Velenkou a Mochovem byla zastavena a policisté vraceli řidiče už před obcí zpět. Šoféři vidící valící se dým a desítky blikajících aut záchranářů ani neprotestovali a volili objízdnou trasu nejčastěji po souběžně vedoucí dálnici D11.

Požár obytného domu ve Starém Vestci | Video: Deník/Miroslav S. Jilemnický

Během zásahu, který začal kolem půl třetí, byla událost překvalifikována na druhý stupeň požárního poplachu a kromě profesionálních jednotek hasičů s výškovou technikou na místo dorazily i jednotky dobrovolných hasičů z okolí. „Hasební zásah probíhá čtyřmi vodními C proudy pomocí dvou výškových technik. V budově nebyl doposud nikdo nalezen. Vynesli jsme dvě tlakové lahve, které jsme ochlazovali,“ uvedl v průběhu zásahu mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář.

Jeho slova potvrzovali i na místě zasahující hasiči. Podle jednoho z nich měli být v domě při vypuknutí požáru tři lidé. Všechny se podařilo bezpečně vyvést ven. Zdravotničtí záchranáři na místě situaci sledovali, během první hodiny však zasahovat nemuseli.

Vzhledem k silnému kouři, který se stále valil střechou, hasila část hasičů s dýchacími přístroji na obličejích. Vyhlídky na rychlé ukončení zásahu nebyly aktuální. „Pokud to skutečně prohořívá trámy pod plechovou střechou, jak se to zatím jeví, pak to bude zásah na dlouhé hodiny. Navíc majitel budovy příliš nespolupracuje,“ uvedl jeden ze zasahujících mužů.

O příčinách požáru nechtěl nikdo spekulovat. Příčinu údajně nevěděli ani lidé, kteří byli v době vzniku ohně přímo v domě. Zatím tak nelze vyloučit ani jednu z možných variant. Tedy od úmyslného zapálení přes nedbalost při manipulaci s otevřeným ohněm až po technickou závadu na elektroinstalaci nebo na některém ze spotřebičů.