Příjezd za minutu

Mladík, kterému ještě pár let chybí do zletilosti, zkolaboval na hřišti před třetí odpoledne. Jak se později ukázalo, léčí se s kardiovaskulárním onemocněním. O to byla v daný okamžik situace vážnější. Přítomní ihned začali s resuscitací za telefonické asistence operátorky ze záchranky. „Stále se nebrání?“ ptá se po chvíli operátorka. „Ne, nebrání se,“ odpovídá volající. „Tak musíme pokračovat v resuscitaci. Jste šikovní, pokračujte. Teď, teď, teď,“ popisuje chvíle před příjezdem zdravotníků mluvčí záchranky Monika Nováková.

To už však byli na cestě policisté z poděbradského obvodního oddělení. Bylo štěstím, že služebnu mají prakticky za rohem u lázeňského parku. „Na místě byli do jedné minuty od ohlášení případu. Měli s sebou přístroj AED, který použili. Přístroj doporučil elektrický výboj, což policisté provedli,“ popsala jejich činnost policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Právě okamžitá akce s výbojem ze strany policistů byla možná tím rozhodujícím faktorem v boji o život.

Souhra všech zachránců

Poté už si chlapce do péče převzali zdravotníci, kteří o něj pečovali až do příletu vrtulníku letecké záchranky. Ten mladíka transportoval do nemocnice. Záchranná akce na místě dopadla dobře.

Důležitou roli sehráli jak místní při začátku resuscitace, tak policisté rychlým příjezdem s přístrojem AED. To ocenili i zdravotní záchranáři. „Velké poděkování patří nejen hlídce policistů, kteří včasným příjezdem a profesionálním jednáním mladíkovi zachránili život, ale také všem, kteří na místě poskytovali první pomoc a poslouchali pokyny naší zkušené operátorky Petry. Uznání si zaslouží také naše lékařka Dita, záchranářka Petra a řidiči Jiří a Jiří za jejich odbornou péči. Bez jejich společného úsilí by tento příběh neměl šťastný konec,“ doplnila mluvčí záchranky.