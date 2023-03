Postoupili jste z prvního místa do play off, kde jste vypadli v semifinále. Jak budete sezonu hodnotit?

Po velmi dobrých výkonech v podzimní části soutěže, které nás nakonec vynesly na první místo tabulky, jsem věřil, že nás letos finále nemine. Bohužel výkon celého týmu v lednu a únoru již nebyl tak kvalitní a jen dříve nahrané body nás udržely v čele tabulky. Díky tomu jsme měli v prvním kole play off volno a postupovali jsme přímo do čtvrtfinále. Tam jsme ve dvou zápasech vyřadili silné Velké Popovice, což nebylo vůbec jednoduché. Nechci tedy sezonu hodnotit negativně, ale jisté zklamání tam určitě je. Podle mě jsme na finále měli.

Vyřadily vás Kralupy, které daly v obou utkáních pět gólů. V čem byl soupeř lepší než vaše mužstvo?

To je právě ten problém. Nemyslím si, že byl soupeř lepší. Podle mě máme v týmu lepší hokejisty než Kralupy, které mají mužstvo bez výrazných, rozdílových hráčů. Možná právě proto vědí, že to musí urvat celý kolektiv. Bojovali s nadšením a nasazením a my jsme se proti nim nedokázali prosadit. Vyhrát na dva vstřelené góly v zápase je těžké. To bychom museli hrát bez chyb, ale to jsme určitě nehráli. Proto jsme dvakrát za sebou těsně, ale prohráli.

Velký úspěch už je jen to, že jste vyhráli svoji skupinu po základní části. Berete to také tak?

Na podzim jsme hráli super hokej, dávali jsme hodně gólů, vyhrávali jsme s přehledem. Play off je ale jiná soutěž, tam se prostě hraje jinak, jak v extralize, tak v Krajské lize. Myslím, že to je náš dlouhodobý problém. Naši hráči nejsou schopni nebo spíš ochotni změnit styl, kterým hrají, který je baví, ale kterým se ve vyřazovací části v posledních sezonách neprosazujeme.

Kde byla největší síla mužstva a kde naopak slabina?

Mužstvo je v zásadě stejné dva až tři roky, o to víc mě mrzí to, že jsme to letos do finále nedotáhli. Starší hráči ještě nejsou tak staří a mladší už nejsou tak mladí. Myslím, že tato sestava měla být letos na svém výkonnostním vrcholu. Navíc jsme mužstvo na začátku sezony posílili o Martina Ševce, což byla posila jako hrom. Bohužel pro nás ale v zápasech proti Kralupům nehrál, protože ve stejných termínech hrála Mladá Boleslav extraligu a Martin je manažer týmu. Což byla určitě smůla, ale nemůžeme se na to vymlouvat. Kralupy jsme měli vyřadit i bez něj.

Byla kvalita soutěže a soupeřů vyšší než třeba v minulých ročnících?

Záleží na jednotlivých týmech. Jsou týmy, které mají na Krajský přebor vysokou kvalitu a podle mě by obstály i o soutěž výš, na druhou stranu jsou v soutěži týmy, které jsou slabší. Stačí se podívat na tabulku.

Jaký je další program mužstva? Sezona skončila úplně?

Ano, sezona skončila.

Dokážete už nyní říct, jak hodně se změní kádr pro další sezonu?

Musíme si s kolegy z Výkonného výboru HC Poděbrady sednout a vše probrat, teď je opravdu předčasné se bavit o složení týmu pro příští sezonu. Oproti minulým rokům jsme postoupili alespoň do semifinále, což je mírný pokrok. Ale věřím, že nejenom vedení klubu, ale i hráči mají před sebou jediný cíl a tím je vítězství v celé soutěži. Věřím, že se o to v příští sezoně budeme opět pokoušet.