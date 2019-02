Čáslav - Ani na poosmé to nevyšlo. Hokejisté Poděbrad i přes skvělý začátek proti soupeři, se kterým ve své historii nedokázali získat ani jeden bod, podlehli v pohledném a rychlém utkání šestnáctého kola Krajské ligy mužstvu Čáslavi 5:3.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

„Odehráli jsme proti Čáslavi asi nejlepší utkání a byli domácím rovnocenným soupeřem, přesto bohužel opět odjíždíme bez bodu,“ litoval po porážce manažer poděbradského klubu David Kubát.

Hosté začali skvěle a byli odměněni. První gól utkání dal Dobroň. Jenže Čáslav ještě do konce první třetiny vyrovnala a v prostřední části přidala další branku. Na tu dokázaly Poděbrady odpovědět, o rovnovážný stav se postaral Brzák. Lídr z Čáslavi však ožil a zanedlouho ho poslal do vedení Ježek. V závěrečné třetině dali dva góly domácí borci a bylo rozhodnuto. Skóre jen upravil do konečné podoby Hrdina.

Čáslav – HC Poděbrady 5:3

Branky: 8. Navrátil (T. Pipek), 28. Sladký (T. Pipek, Lang), 39. Ježek (Navrátil, M. Pipek), 43. M. Pipek (Ježek, Navrátil), 43. Sladký (Borovanský) – 15. Dobroň (Hrdina), 35. Brzák (Pojkar, Jedlička), 48. Hrdina (Toupal, Žalud). Vyloučení: 6:3. Třetiny: 1:1, 2:1, 2:1.

HC Poděbrady: Bílek – Pojkar, Dobroň, Martínek, Žalud, Cafourek – Příhoda, Rindoš, Milaniak, Verne, Toupal, Brzák, Šafra, Jedlička, Čtvrtečka, Tuma, Hrdina.

Vrátí se Poděbrady k výhrám?Po sérii pěti vítězných utkání prohráli minulý víkend na ledě lídra z Čáslavi, na vítěznou vlnu se budou chtít vrátit v domácím zápase. Hokejisté Poděbrad hostí v pokračování Krajské ligy mužstvo Slavoje Velké Popovice. Svým fanouškům se představí v sobotu 12. ledna od 17 hodin.