Vedení klubu HC Poděbrady se rozhodlo, že se pokusí změnit formu směřování A týmu zpět k poděbradským hráčům a jejich odchovancům a postupně zapracovávat hráče, kteří prošli mládežnickými klubovými kategoriemi. „Smysl to do dalších sezon dává hlavně v tom směru, že se našemu klubu daří vychovávat řadu zajímavých hokejistů a věříme, že v dalších letech budou v našem A týmu hrát především odchovanci HC Poděbrady,“ uvedl předseda klubu Petr Fiala.

Zatím návrat do mužstva dospělých hlásí odchovanci z let nedávno minulých jako například Jakub Kosinka, Petr Zámečník, Dominik Tománek, Ondřej Nápravník nebo Jan Lederer. Novou posilou by měl být Matěj Krejsa. „Zároveň se tím otevírá větší šance pro aktivní zapojování současných poděbradských juniorů. Mužstvo se tak velmi omladilo a je jen na nich, zda se zvládnou přizpůsobit nárokům, které klade účast v Krajské lize dospělých,“ pokračoval Fiala.

V předešlých sezonách to s výsledky mužstva dospělých vypadalo vždy stejně. Velice dobrá základní část, hezké zápasy, hodně vstřelených gólů a jasných vítězství. Jakmile ale přišel vrchol sezony, mužstvo nebylo schopno, či ochotno, přejít do play off módu. Tam již mužstva nehrají na krásu a vstřelené góly, ale jen a jen na vítězství. „Vyřazovací část je prostě jiná soutěž. A naši soupeři se tomu bohužel dokázali lépe přizpůsobit. Vypadnutí a konec sezony přišlo tím pádem vždy velmi brzo,“ připomněl předešlé sezony šéf klubu.

Vedení HC Poděbrady se tedy pro letošní ročník rozhodlo k provedení zásadních personálních změn v A týmu. Mužstvo opustilo osm hráčů z minulé sezony a v Poděbradech již nebudou pokračovat Lukáš Rindoš, Lukáš Tůma, Dominik Čapek, Filip Hlinka, Marek Karoch, Petr Král, Jakub Verbík a Roman Verbík. „Všem těmto hráčům děkujeme za dosavadní spolupráci a přejeme jim vše dobré v další hokejové kariéře,“ dodal Fiala.

Poděbradský A tým po dvouleté pauze přebírá a staronovým trenérem se stává bývalý špičkový extraligový obránce Michal Dobroň, který již v minulosti působil v Poděbradech jako hráč i trenér.

Jak se nově složenému týmu bude dařit, se ukáže už tuto sobotu 14. září od 17 hodin, kdy doma přivítá v prvním letošním mistrovském zápase tým Benátky nad Jizerou B.

Soupiska HC Poděbrady