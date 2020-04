Zaprášené vzpomínky: Play off si neužili,hokejisté prohráli i třetí zápas

Žádná euforie, ale smutek. Před pár dny to bylo přesně deset let, co hokjeisté Nymburka sice postoupili do vyřazovacích bojů, ale rychle se z nich pakovali. Play off si moc neužili, s Pískem prohráli všechny tři zápasy.

Z hokejového utkání play off druhé ligy Nymburk - Písek (0:5) | Foto: Foto: DENÍK/Michal Bílek

Ani ve třetím zápase prvního kola play off nedokázali nymburští hokejisté porazit vítěze základní části a z play off byli vyřazeni. Nymburku tak končí sezona. IHC Písek – Nymburk 3:0 Nymburští hokejisté neměli v utkání co ztratit. Prohrávali na zápasy už 0:2, a tak jedině vítězství jim mohlo vykřesat nějakou naději na prodloužení sezony. To se však nestalo. Písečtí hokejisté naplnili prognózy, splnili roli favorita a postoupili do dalšího kola. Nymburští hokejisté jim však nedali nic zadarmo. Ani ve třetím zápase této série se totiž nevzdali a hráli se soupeřem možná nevyrovnanější partii ze všech tří vzájemných soubojů. Skvělý výkon opět podal brankář Nymburka Rückl, který předváděl fantastické zákroky. Opět musel čelit několika nebezpečným střelám a domácí nemohli dlouho nalézt recept na to, jak jej překonat. Poprvé se jim to povedlo až v polovině zápasu. Cicvárkovi spadla při jednom ze soubojů přílba, nymburský obránce si ji nasadil, ale nezapnul si řemínek a pokračoval ve hře. Za nedovolenou výstroj tak následovaly pro nymburského obránce dvě minuty a Písečtí přesilovou hru využili. Vzápětí neuspěl domácí Novák v samostatném nájezdu. Hosté odpověděli závarem v přesilovce, ale pak se nechali s osobními tresty vyloučit Sirotek a Drak a nymburská ofenziva opadla. Na začátku poslední části nádherně bodyčekoval Sema Mrkvička a vzápětí se dostal sám do nájezdu na Rückla, ten se však překonával. Ve 48. minutě ujeli domácí dva na jednoho, Bláha zakončoval sám, ovšem Rückl jeho pokus zlikvidoval. Bláha však stačil zpoza brány vrátit puk Urbancovi a ten nikým neatakován zvýšil na 2:0. Dvě minuty před koncem ještě využili domácí poskytnutou výhodu a uzavřeli skóre zápasu. Branky: 31. Mošovský (Heršálek, Suchánek), 49. Urbanec (Bláha), 59. Suchánek (Stejskal). Rozhodčí: Ondřej. Vyloučení: 5:5, navíc Drak 10 min., Sirotek (oba N) dku. Využití: 1:0. Diváci: 550. Třetiny: 0:0, 1:0, 2:0. Nymburk: Rückl – Krejčík, Pánek, Kozák, Drak Vlach, Sem, Cicvárek – Sirotek, Dvořák, Vacek – Šimek, Velechovský, Zvolenský – Němeček, Dulovec, Martinec – Mareš. JAKUB MARVAN

