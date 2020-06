Kolín – Nymburk 2:1

Běží poslední dvacetiminutovka utkání. Napětí na kolínském zimním stadionu by se dalo krájet. Konec zápasu se blíží a branka pořád nikde. Šance se střídají na obou stranách, ale gólmani drží své týmy. Pak to ale přijde. Ve 47. minutě tribuny propukají v jásot. Josef Malý z druhé dorážky posílá svůj tým do vedení. Když pět minut před koncem Lukáš Skokan po buly prostřeluje nymburského Jágra, Kolín má výhru na dosah.

To by ale nebylo derby bez pořádného napětí až do konce. Nymburský Sem snižuje tři minuty před koncem na 2:1 a kolínští hráči se navíc musí bránit v oslabení. Nakonec však situaci za značné podpory publika zvládají. Získávají tři body a bonusy od jejich věrných fanoušků. Motivace stoprocentně zabrala.

Zpočátku zápasu jako by ale sázka na kolínských hráčích nebyla vidět. Víc ze hry měli nymburští. A Kalousek si zachytal. Škaloudovu střelu zlikvidoval betonem. Vytáhl se proti Martincově ráně z úhlu. A zachytil i nepříjemný Dvořákův atak. Třikrát při něm stálo i štěstí. Nejdříve v první části, kdy kotouč z hole Turinského padl až po odpískání, a pak na konci druhé třetiny, když nymburští dvakrát po sobě nastřelili tyč.

Kozlové se rozjížděli po zvolna a ke slovu se přihlásili až v prostřední dvacetiminutovce. Největší šanci Malého při úniku ale gólman Nymburka Jágr pokryl a v cestě stál i Morkesově dorážce. Střelecká smůla se domácím lepila na paty i dál. Povedená Skokanova rána ze 42. minuty sice za nymburského lapače prošla, ale na brankové čáře se zastavila a blíž k puku měli hosté, kteří kotouč uklidili do bezpečí. Co jim to ale bylo platné. Kozlové toužili po vítězství víc, a tak stejně ještě dva puky za Jágrovy záda dostali.

Branky: 47. Malý (Pospíšil), 54. Skokan (Pospíšil) – 57. Sem (Martinec). Rozhodčí: Wagner – Daněk, Prokop. Vyloučení: 10:9. Využití: 0:1. Oslabení: 0:0. Třetiny: 0:0, 0:0, 2:1. Diváků: 820.

Kolín: Kalousek – Nedbal, Prostředník, Přibyl, Pýcha, Kopecký, J. Morkes – Skokan, Pospíšil, Malý – Čtvrtečka, Kubát, Mejzr – Hanzl, P. Morkes, Hloušek.

Nymburk: Jágr – Vlach, Kříž, Sem, Kaulfus, Topič, Vácha – Dvořák, Nýč, Sirotek – Turinský, Vondrlík, Šimek - Martinec, Škaloud, Dulovec - Toma.