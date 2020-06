Hokejisté Nymburka prohráli po velkém boji s Benešovem i druhý zápas play off sezony 2008 - 2009 a z dalších bojů byli vyřazeni.

Z hokejového utkání play off druhé ligy Nymburk - Benešov. | Foto: FOTO: Deník/Michal Bílek

Nymburk - Benešov 3:4 po prodl.

Nymburští podali mnohem lepší výkon než v úvodním zápase, ale na hosty to nestačilo. Domácí nezačali utkání vůbec dobře. Už v 1. min. chyboval Kaulfus a hosté ve 24. vtřeřině otevřeli skóre zápasu. Domácím se podařilo vyrovnat v 16. min., kdy Slaba v přesilovce dotlačil puk za Malíkova záda.

Tentýž hráč pak poslal domácí do vedení, když se opět v přesilovce trefil bombou od modré přesně k tyči. Krátce na to ovšem hosté po zmatcích před Jágrovou brankou vyrovnali. Po vyrovnávacím gólu se dostali hosté do tlaku, který zastavilo až vyloučení Vacka. V přesilovce měl velikou šanci Turinský, ovšem neproměnil. Stejný hráč pak fauloval a Nymburk se musel bránit v oslabení. Oslabení ovšem sehráli domácí výborně. Krejčík využil zaváhání brankáře Malíka při rozehrávce, obral jej o puk a střelou do prázdné brány poslal Nymburk podruhé do vedení.

Hostům se ale podařilo vyrovnat i podruhé, když Verbík zakončil spolupráci s Kaňkou. Oba týmy chtěly rozhodnout v základní hrací době a tak se hrál výborný hokej s šancemi na obou stranách. V těch největší se ocitli domácí Vondrlík a hostující Moravec, ani jeden ovšem nebyl úspěšný. Na řadu tedy přišlo desetiminutové prodloužení. V něm měli domácí stálou převahu a Malík likvidoval jednu střelu za za druhou. Minutu a půl před koncem prodloužení se však hosté dostali do obranného pásma Nymburk, Kaňka napřáhl od modré a bombou prostřelil vše, co mu stálo v cestě.