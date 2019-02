Zápas sezóny dělá z tohoto derby aktuální postavení obou týmů v tabulce. Bude to totiž přímý souboj o třetí místo, a tedy o přijatelnějšího soupeře do prvního kola play off. Aktuálně je Nymburk v tabulce před Kolínem o jediný bod. Tříbodové vítězství domácích jim může zaručit třetí místo bez ohledu na poslední zápas Kolína.

Naopak porážka v normální hrací době i po prodloužení či nájezdech by automaticky znamenala lepší pozici do vyřazovacích bojů pro kolínské Kozly. Pouze v případě dvoubodové výhry Nymburka, tedy v prodloužení nebo po nájezdech, by se muselo na konečné postavení týmů v tabulce čekat až na poslední utkání Kolína s Jabloncem.