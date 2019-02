Nymburk – Akce Týden hokeje se na nymburském zimním stadionu zúčastnilo třiadvacet dětí, které se od příchodu na zimní stadion těšily na to, jak si obléknou reprezentační dres s novým logem, se svou jmenovkou, obují brusle a vyzkouší si na hokejovém tréninku své bruslařské dovednosti.

Povedlo se. Akce Týden hokeje přilákala na nymburský zimní stadion třiadvacet dětí. | Foto: oddíl

Nejprve se děti zaregistrovaly, dostaly dárečky a vybraly si své místo v kabině. Poté si s rodiči poslechly prezentaci o klubu a o ledním hokeji. „Nakonec přišlo na řadu to hlavní, na co jsme se všichni těšili a to byl nástup na ledovou plochu. Někteří z příchozích si od začátku osvojili pohyb na bruslích, jiní využili pomoc trenérů popřípadě pomůcek,“ uvedl jeden z trenérů nymburského klubu Lukáš Král.

„Na ledě jsme se všichni velice dobře pobavili, zahráli si hry, vyzkoušeli drobné bruslařské dovednosti a na závěr jsme se společně vyfotili. Rozloučili jsme se s tím, že bychom se všichni rádi opět setkali na klubovém tréninku. Budeme doufat, že se akce chlapcům i děvčatům líbila a připojí se k našim Lvíčatům,“ věří trenér Lukáš Král.